Эта школьная котельная стала самой известной в Беларуси. Здесь предложили топить пеллетами!

Новости Беларуси. Спелая древесина как спелая рожь – надо вовремя убрать. Иначе испортится. Поэтому в стране много средств вложили в деревообработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще два года назад цены на древесину были вдвое больше. Европейские потребители сами приезжали за ценным белорусским товаром. Теперь покупателя надо искать – cанкции. Кругляком в стране торговать – законодательный моветон. Ставка на глубокую переработку. Европейские премиальные рынки закрыты. Но и в таких условиях достигли исторического максимума в экспорте. Но Президент все равно стружку снял. А как насчет рентабельности? Кулик: «Президент подверг критике экономическую эффективность». Какую прибыль приносит продажа древесины?

Дмитрий Коренюк, директор Новогрудского лесхоза:

Китай – рынок неограниченный, они берут большие объемы, поэтому производство пиления сейчас загружено на 100 %. Мы даже плюсуем к уровню прошлого года по выпуску пиломатериалов. Тогда логистика вообще ничего не забирала. Они приезжали, фурами забирали, и все. Сейчас доходит до 50 % от стоимости.

Самым премиальным продуктом были пеллеты. Эти гранулы производят из отходов и даже порубочных остатков. Чего очень хватает. Поэтому в каждой области построили по два таких завода. Продукция расходилась на ура. Даже местным коммунальникам было не допроситься. А сейчас спроса нет. Санкции. Если раньше тонна гранул из отходов приносила доход в 350 рублей. То сейчас хорошо, если 210.

Эта школьная котельная стала самой известной в стране. Сюда водят правительственные делегации. Здесь показали, что профицит пеллетов – дело вовсе не труба. Гродненские лесники предлагают переводить рацион коммунальных отопительных котлов на пеллеты. Уже лет 10 как в отопительном меню Новогрудского ЖКХ вот такие гранулы.

Виктор Дешук, начальник производства отопительных котелен и тепловых сетей Новогрудского ЖКХ:

Оборудование, которое разжигает пеллеты, дало возможность весь этот процесс автоматизировать, диспетчеризировать. И сегодня у нас на диспетчерском пункте сидит один человек, который управляет 22 котельными, 13 из них – пеллетные.

Такой подход тормозит лишь цена. Хотя сейчас она значительно упала, как и европейский спрос. Санкции. А возможности переработки остались – до 3 миллионов тонн в год отходов. Газ нынче подешевле будет. Но и так рентабельность приближается к нулю, говорят лесники. Треть от цены – стоимость затраченной энергии. Вот как раз выход не то что в глубокой, глубочайшей переработке. Домостроении.