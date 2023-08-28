Миноблисполком: 293 школьных автобуса выйдут на маршрут с 1 сентября

Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками. Алена Сырова, СТВ:

Еще одна из проблем, которая была поднята на очень высокий уровень и которая должна была быть решена, это подвоз детей к учебным заведениям. Насколько это для Минской области был актуальный вопрос? И если он был таковым, то решили ли?

Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома:

Сегодня в Минской области 1 сентября выйдут по маршрутам 293 школьных автобуса. Все автобусы подготовлены, прошли технический осмотр, все вакансии сегодня заполнены. На каждом автобусе есть водитель. В этом году в августе, каждый год, но в этом году в принятии решения райисполкомами, когда они принимают в августе решение о подвозе обучающихся, в каждом районе еще закреплен резервный автобус. Что это такое? Это автобус, который в любую минуту может выйти взамен автобуса, который сломался где-то в пути. Алена Сырова:

А сколько в среднем круг у автобуса, который возит ребята? Есть какие-то нормативы? Юрий Ларичев:

По-разному, есть автобусы, которые в день проходят 50-60 километров, а есть который проходят 300 километров, если делают несколько маршрутов. А вообще подвоз будет из 474 населенных пунктов, более 1270 маршрутов.