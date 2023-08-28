Миноблисполком: 293 школьных автобуса выйдут на маршрут с 1 сентября
Экзамен держит образование. Кого все-таки и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» пройдет педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.
Алена Сырова, СТВ:
Еще одна из проблем, которая была поднята на очень высокий уровень и которая должна была быть решена, это подвоз детей к учебным заведениям. Насколько это для Минской области был актуальный вопрос? И если он был таковым, то решили ли?
Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома:
Сегодня в Минской области 1 сентября выйдут по маршрутам 293 школьных автобуса. Все автобусы подготовлены, прошли технический осмотр, все вакансии сегодня заполнены. На каждом автобусе есть водитель. В этом году в августе, каждый год, но в этом году в принятии решения райисполкомами, когда они принимают в августе решение о подвозе обучающихся, в каждом районе еще закреплен резервный автобус. Что это такое? Это автобус, который в любую минуту может выйти взамен автобуса, который сломался где-то в пути.
Алена Сырова:
А сколько в среднем круг у автобуса, который возит ребята? Есть какие-то нормативы?
Юрий Ларичев:
По-разному, есть автобусы, которые в день проходят 50-60 километров, а есть который проходят 300 километров, если делают несколько маршрутов. А вообще подвоз будет из 474 населенных пунктов, более 1270 маршрутов.
Алена Сырова:
Но есть же какая-то удаленность? Понятно, что кому-то, может быть, нужно одну остановку проехать…
Кирилл Казаков, СТВ:
Какой есть пример того, какая самая дальняя школа от населенного пункта?
Юрий Ларичев:
Вы имеете в виду расстояние?
Кирилл Казаков:
Да.
Юрий Ларичев:
Расстояние максимально по Минской области – 15-17 километров. И подвоз до получаса, где-то бывает минут 35. Но дело в том, что автобус едет по маршруту и собирает детишек из разных населенных пунктов. Несколько маршрутов собирает, доставляет, едет на следующий маршрут. Есть учреждения образования, где два и даже три школьных автобуса, не только один.
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