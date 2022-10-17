«Выстроить будущее можно только вместе». Почему Беларуси важно сотрудничать с КПК?

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

От имени всех наших коллег поздравим всех, кто любит и знает Китай, с величайшей исторической датой, которая началась с воскресенья в Пекине, – это XX съезд Коммунистической партии Китая. Это действительно грандиознейшее событие. 90-миллионная партия коммунистов проводит раз в пять лет такой съезд. Мы не сомневаемся, что будут определены реальные задачи, планы. Думаю, в ближайшее десятилетие Китай станет державой № 1. Он уже практически с точки зрения экономики… Возвращаясь к теме ШОС, хочу сказать, что она может нам многое дать, если мы будем членом этой организации. Что значит быть наблюдателем? Ты присутствуешь, ты послушал, но ни на что не влияешь. Хотел привести пример, как удачно и успешно использовали ШОС наши казахские друзья, когда тогдашний президент в 2014 году договорился с Си Цзиньпинем на практически стомиллионный проект по строительству мощнейшего логистического моста из Казахстана в мощнейший китайский порт. Смотрите, Казахстан, сухопутная держава, там построил с помощью китайцев свой порт – и сейчас все грузы Центральной Азии идут через Казахстан, потом в Китай, а дальше в Юго-Восточную Азию. Вот что нам надо делать!

Кирилл Казаков, СТВ:

У вас был тоже пленум Коммунистической партии Беларуси. Петр говорил о каноничных смыслах, то есть есть капитализм, коммунизм в Советском Союзе. Коммунистическая партия Беларуси и Коммунистическая партия Китая – из одного корня вышли две организации. Но у Китая есть сформированная смысловая идея капитализма, социализма с китайской спецификой. Вы, смотря на этот опыт, какой-то перенимаете для себя?