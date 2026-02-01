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Новости по тегу #Валерий Мацель

Неприкасаемых нет! Что общего в подходах к управлению у Лукашенко и Си Цзиньпина?
01 февраля 2026 17:58

Неприкасаемых нет! Что общего в подходах к управлению у Лукашенко и Си Цзиньпина?

30 лет с разворота на Восток – как решения Лукашенко привели Беларусь в ШОС?
01 сентября 2025 17:19

30 лет с разворота на Восток – как решения Лукашенко привели Беларусь в ШОС?

Мацель: китайцы долго выбирали между Беларусью и Украиной для Нового шёлкового пути
14 декабря 2024 11:48

Мацель: китайцы долго выбирали между Беларусью и Украиной для Нового шёлкового пути

Мацель: свой первый зарубежный визит Лукашенко совершил именно в Китай
13 декабря 2024 16:06

Мацель: свой первый зарубежный визит Лукашенко совершил именно в Китай

Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР
13 декабря 2024 16:03

Китай – это зонтик для Беларуси от плохой погоды в мировой экономике! Эксперты о всепогодном партнёрстве с КНР

Сегодня – Украина, завтра – Тайвань? Рассуждаем с дипломатом о кулуарных играх Запада
05 марта 2023 19:33

Сегодня – Украина, завтра – Тайвань? Рассуждаем с дипломатом о кулуарных играх Запада

«Мы вышли на самый высокий уровень партнёрства». Какие сейчас отношения между Беларусью и Китаем?
17 октября 2022 18:21

«Мы вышли на самый высокий уровень партнёрства». Какие сейчас отношения между Беларусью и Китаем?

«Выстроить будущее можно только вместе». Почему Беларуси важно сотрудничать с КПК?
17 октября 2022 17:45

«Выстроить будущее можно только вместе». Почему Беларуси важно сотрудничать с КПК?

«Тормозили вступление наше туда». Какой путь прошла Беларусь, чтобы стать частью ШОС?
17 октября 2022 17:14

«Тормозили вступление наше туда». Какой путь прошла Беларусь, чтобы стать частью ШОС?

«Мы обошлись здесь малой кровью». Что общего у ООН и СНГ?
17 октября 2022 16:20

«Мы обошлись здесь малой кровью». Что общего у ООН и СНГ?

Экспорт и инвестиции: Владимир Макей ориентирует дипломатов на решение внешнеэкономических задач
11 июля 2016 16:52

Экспорт и инвестиции: Владимир Макей ориентирует дипломатов на решение внешнеэкономических задач