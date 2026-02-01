Новости по тегу #Валерий Мацель

Валерий Мацель: у нас самые великолепные политические отношения, которые соответствуют развитию нашего торгово-экономического сотрудничества.
«Именно в 1995 году, в январе, спустя буквально полгода после избрания Александра Лукашенко первым Президентом Беларуси, он совершил первый зарубежный визит, понятно, не считая Москву, Российскую Федерацию, именно в Китай».
«И именно благодаря стабильности, жесткой дисциплине, возможности вести бизнес без оглядок на какие-то другие моменты, исполнение четких обязательств Республикой Беларусью привело китайцев к одному четкому решению».
«Авторитет Александра Григорьевича в Китае просто огромен».
Всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В Поднебесной такие слова на ветер точно не бросают.
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