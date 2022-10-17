Пётр Петровский: Союзное государство сдало экзамен на зрелость. А перед ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС стоит задача его сдать

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу « По существу » в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Кирилл Казаков, СТВ: Мы говорим о том, что на пространстве, в которое входит Беларусь, есть несколько треков интеграции. Взять Союзное государство. Это наиболее, наверное, тесная такая интеграционная форма, когда мы фактически являемся одной страной, например, единая группировка войск тоже помогает защищать наше небо и рубежи сейчас, в это время. После идет ЕврАзЭС, туда входят страны, в которых, условно, для нас, граждан, нет таможенных преград. Мы можем приехать в Ереван, Бишкек, Астану. И, в принципе, мы можем не думать о границах. После этого идет СНГ. Есть еще ОДКБ. Есть еще ШОС. В принципе, вопрос возникает такой: а зачем столько много? Может быть, произойдет какая-то унификация, либо же в этом есть какой-то смысл. Есть ли смысл во всем том, что происходит?

Петр Петровский, политолог:

Это реалии, которые транслирует нам постсоветское пространство и вообще распад биполярного мира после 1991 года. То есть, например, Беларусь. Мы первые сделали инициативу Союзного государства, мы провели референдум, и оно действует. Более того, в 2020, 2021, 2022 годах Союзное государство сдало экзамен на зрелость. И оно продемонстрировало, что функционирует. Давайте посмотрим просто: после 24 февраля все соглашения, которые мы так хотели – снятие барьеров, переход на рубль в рамках Союзного государства, импортозамещение, – мы все это получили. Второй момент – это, конечно…

Кирилл Казаков:

Но у нас еще есть и политическая поддержка, что мы увидели в августе 2020 года. А Президент, например, в Астане говорил о том, что как раз таки на пространстве СНГ политической поддержки нет. Экономическая как бы там вроде… Решаются вопросы.

Петр Петровский:

С экономической не везде, как говорится, хорошо. Давайте вспомним позицию одного государства, которое говорит, что оно как бы к санкциям не присоединялось, но оно выполняет санкции против Беларуси и России. В Евразийском экономическом союзе сегодня стоит задача тоже пройти экзамен на зрелость. В ОДКБ, давайте посмотрим, Кыргызстан, Таджикистан, армянский вопрос. Тоже нам надо на зрелость пройти экзамены, но ОДКБ даже уже в чем-то и прошло экзамен, в Казахстане, например, на зрелость. Но еще точки сохраняются. Одним словом, если мы посмотрим постсоветское пространство, российско-белорусская интеграция – это драйвер, который себя запатентовал тоже. Другие форматы пока бегут, как говорится, за Союзным государством.

Кирилл Казаков:

Та стадия, к которой все должны прийти – союз. А все остальные не достигли какого-то единого мнения.