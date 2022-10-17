Прямой эфир

«Мы обошлись здесь малой кровью». Что общего у ООН и СНГ?

17 октября 2022 16:20
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Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

«Мы обошлись здесь малой кровью». Что общего у ООН и СНГ?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Я такой вопрос задам: то, что СНГ стало наблюдателем в ОДКБ – объясните это для обычного человека.

Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
Не стало.

Кирилл Казаков:
Не стало. Хорошо, расскажите. Опять же, это журналистские домыслы. Мы же слушаем, смотрим, что говорят журналисты. Алена правильно сказала, что многие договоренности были за закрытыми дверями. Именно поэтому в нашей программе мы пытаемся что-то открыть. Так вот, стало или не стало?

«Мы обошлись здесь малой кровью». Что общего у ООН и СНГ?-4

Алексей Сазонов:
Не стало. На данный момент вопрос еще не завершен в рассмотрении стран. Продолжается его изучение.

Кирилл Казаков:
Но идея такая есть?

Алексей Сазонов:
Идея такая есть.

Кирилл Казаков:
С вашей точки зрения, эта идея для чего?

«Мы обошлись здесь малой кровью». Что общего у ООН и СНГ?-7

Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Я бы хотел начать с того, что СНГ было, есть и будет. Это структура, которая нам помогла избежать таких кровавых событий, которые мы видели на примере распада той же Югославии, других регионов.

Кирилл Казаков:
Послушайте, армяно-азербайджанский конфликт, молдавский конфликт, грузинский конфликт, украинский конфликт – это же тоже все СНГ.

Валерий Мацель:
Мы обошлись здесь малой кровью. Мне кажется, тот принцип, который был заложен в СНГ, и он функционирует – это разноскоростная интеграция. Это не просто интеграция, хочу подчеркнуть, разноскоростная интеграция дает возможность СНГ жить, существовать, работать и функционировать. Но мне кажется, что самое главное, когда мы говорим о всех этих региональных вещах и организациях, все-таки для чего мы все это делаем, объединяемся, структурируемся и так далее? Это, конечно же, повышение уровня жизни всех входящих туда стран. Справедливости ради надо сказать, что и по СНГ, в первую очередь, и по другим региональным объединениям результаты в этой части скромные.

«Мы обошлись здесь малой кровью». Что общего у ООН и СНГ?-10

Кирилл Казаков:
Понимаете, в СНГ для меня как с точки зрения гражданина Беларуси, жителя Минска очень важен факт того, что столица находится здесь, в Минске. Для Минска это, в принципе, очень символичный шаг. Хорошо, мы говорим о том, что можно по-разному относиться к тем людям, которые подписали договор о Содружестве Независимых Государств, но это символично. И с точки зрения как минимум площадки для переговоров и заявления собственного мнения СНГ должно существовать. Как ООН, например. Сейчас многие критикуют ООН, по-разному ставятся к этой организации, говорят, что она, в принципе, ничего не решает. Однако ООН имеет такую площадку, где может каждый человек с сугубо полярными точками зрения высказаться. СНГ пока превращается для меня как журналиста в такую организацию.

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# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Алексей Сазонов # Валерий Мацель # Фотофакт

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