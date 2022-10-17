«Мы обошлись здесь малой кровью». Что общего у ООН и СНГ?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я такой вопрос задам: то, что СНГ стало наблюдателем в ОДКБ – объясните это для обычного человека. Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:

Не стало. Кирилл Казаков:

Не стало. Хорошо, расскажите. Опять же, это журналистские домыслы. Мы же слушаем, смотрим, что говорят журналисты. Алена правильно сказала, что многие договоренности были за закрытыми дверями. Именно поэтому в нашей программе мы пытаемся что-то открыть. Так вот, стало или не стало?

Алексей Сазонов:

Не стало. На данный момент вопрос еще не завершен в рассмотрении стран. Продолжается его изучение. Кирилл Казаков:

Но идея такая есть? Алексей Сазонов:

Идея такая есть. Кирилл Казаков:

С вашей точки зрения, эта идея для чего?