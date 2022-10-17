«Тормозили вступление наше туда». Какой путь прошла Беларусь, чтобы стать частью ШОС?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Валерий Михайлович, вы были консулом в Шанхае. У вас были двухтысячные, когда ШОС существовала, но такого масштаба и размаха она еще не приобрела. На тот момент что было ШОС и чем организация вдруг резко так притянула все остальные страны мира, которые в нее изначально не входили?
Валерий Мацель, заведующий кафедрой международных отношений Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мне повезло в Китае проработать более 16 лет, из них лет 10 в Пекине, поэтому я помню то время, когда мы с 2007 года начали работать над тем, чтобы попасть в ШОС. И тогда это был какой-то нонсенс для остальных участников. И тем не менее уже в 2010 году мы этого достигли. Хочу сказать – непросто. Были мы и партнерами, и наблюдателями, но это уже история. Ее архивы можно поднять, они не горят. Отдельные наши партнеры по СНГ из Центральной Азии тормозили вступление наше туда. И Республика Беларусь в течение этих практически 12 лет год за годом доказала всем (России, Китаю, центральноазиатским странам), что она прошла экзамен на зрелость. Не все просто. Уже сейчас мы реально становимся членами ШОС. Это огромнейшие перспективы.
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