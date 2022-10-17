«Тормозили вступление наше туда». Какой путь прошла Беларусь, чтобы стать частью ШОС?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Валерий Михайлович, вы были консулом в Шанхае. У вас были двухтысячные, когда ШОС существовала, но такого масштаба и размаха она еще не приобрела. На тот момент что было ШОС и чем организация вдруг резко так притянула все остальные страны мира, которые в нее изначально не входили?