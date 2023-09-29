Выгодно ли в Беларуси выращивать форель? Рассказал Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Вопрос сегодня: куда вкладывать деньги? Был когда-то Северо-Западный край – люди там от голода умирали, а потом перешли на другую культуру – картошку. Это было прогрессивно в свое время. И людей просто накормили, потому что с одного гектара, где картошку посадили, вы соберете больше еды, чтобы прокормить людей, чем с гектара ржи, например. Так и здесь. Постепенно происходит смена специализации. Картошку мы, конечно, по-прежнему выращиваем, но можно и форель попробовать. Почему нет? А поскольку сегодня проблемы с экспортом и импортом, то есть все закрыто, то, во-первых, если мы выращиваем, по какой цене, кто ее купит? И здесь, в Беларуси, а может быть в России (Москва, Питер).

Мы строим туда красные дороги. А что мы туда будем возить: картошку нашу или, может быть, продукт с более высокой добавленной стоимостью? Вот отсюда такие инвестпроекты. Надо посмотреть, как пойдет, какая будет себестоимость. Вот мы произвели, посчитали, сколько ушло на кредиты, зарплату, основные фонды и по какой цене мы можем эту рыбу продавать, чтобы она была востребованной. Понятно, что форель где-то и в дикой природе живет, ее вылавливают, она дешевле получается. А если выращивать в пруду?

Григорий Азаренок:

Нормальная белорусская форелина.

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