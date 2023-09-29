Лукашенко: копейки платят на ремонт этих дорог, но хотят по хорошим дорогам разъезжать

Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Ну копейки же платят на ремонт этих дорог. Мы не можем определиться: или там на топливо отнести, или еще куда-то – собираем крохи. Платные дороги, усиленно стараемся поддерживать качество этих дорог. Но люди платить не хотят за это, но хотят по хорошим дорогам разъезжать. Ну, наша судьба такая, государства: обращать на это внимание и ремонтировать эти дороги.

На примере дорог Вишова главе государства демонстрируют, каким может быть дорожное покрытия. Такая дорожная палитра зависит от интенсивности движения. Алгоритм ремонта дорог создан. Теперь надо ему соответствовать.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

Конкретно в этом населенном пункте мы применили 850 тонн цемента, если речь идет о всей стране, а то это 1417 агрогородков, то мы потенциально можем употребить на всю работу миллион 200 тысяч тонн цемента. Тем самым увеличив потребление на внутреннем рынке цемента более чем на 7 %. И третий фактор, о котором мы начали уже говорить – организационный фактор. Мы работали здесь по принципу текущего ремонта, что дало нам возможность уйти от ряда длительных, никому не нужных процедур, таких как получение разрешительной документации, разработка проекта, его экспертиза и согласование.

От слов про экономию на бумажной волоките к новому подходу при строительстве агрогородков.