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Лукашенко: копейки платят на ремонт этих дорог, но хотят по хорошим дорогам разъезжать

29 сентября 2023 19:40
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Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: копейки платят на ремонт этих дорог, но хотят по хорошим дорогам разъезжать-1

Каждый оценивает работу дорожных организаций исходя из состояния дороги к его дому.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну копейки же платят на ремонт этих дорог. Мы не можем определиться: или там на топливо отнести, или еще куда-то – собираем крохи. Платные дороги, усиленно стараемся поддерживать качество этих дорог. Но люди платить не хотят за это, но хотят по хорошим дорогам разъезжать. Ну, наша судьба такая, государства: обращать на это внимание и ремонтировать эти дороги.

Лукашенко: копейки платят на ремонт этих дорог, но хотят по хорошим дорогам разъезжать-4

На примере дорог Вишова главе государства демонстрируют, каким может быть дорожное покрытия. Такая дорожная палитра зависит от интенсивности движения. Алгоритм ремонта дорог создан. Теперь надо ему соответствовать.

Лукашенко: копейки платят на ремонт этих дорог, но хотят по хорошим дорогам разъезжать-7

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Конкретно в этом населенном пункте мы применили 850 тонн цемента, если речь идет о всей стране, а то это 1417 агрогородков, то мы потенциально можем употребить на всю работу миллион 200 тысяч тонн цемента. Тем самым увеличив потребление на внутреннем рынке цемента более чем на 7 %. И третий фактор, о котором мы начали уже говорить – организационный фактор. Мы работали здесь по принципу текущего ремонта, что дало нам возможность уйти от ряда длительных, никому не нужных процедур, таких как получение разрешительной документации, разработка проекта, его экспертиза и согласование.

От слов про экономию на бумажной волоките к новому подходу при строительстве агрогородков.

Лукашенко: копейки платят на ремонт этих дорог, но хотят по хорошим дорогам разъезжать-10

Александр Лукашенко:
Нам надо нормативы сносить и менять эти, я тебе уже говорил. Зачем лезть туда, ну, пять метров, аккуратненько привести дорогу в порядок и все.

Лукашенко: копейки платят на ремонт этих дорог, но хотят по хорошим дорогам разъезжать-13

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вот точно этот принцип реализован. И самое важное, что получается из-за того, что на этой Буденной не было нормального покрытия и на другой улице существующей, мы здесь не строим новые дома, а берем где-то на окраине захватываем сельскохозяйственную землю и строим улицу Молодежную.
– Надо изучить эту тему!(Подробнее)

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