Президент Беларуси: Надо МТЗ дёрнуть, наверное, за Пархомчиком, Головченко они там засиделись
Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А теперь от агрогородка следующая остановка – деревня будущего. Например, как Тихиничи Гомельской области, где наш Президент побывал в августе 2021 года. В Беларуси выкристаллизовалась пирамида развития населенных пунктов. От столицы до небольшой деревушки. Где до отцовского порога не зарастает тропа самых успешных земляков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это дорога на Могилев?
– Да, но это старая дорога. Рядом идёт новая.
– Я по ней в юности отъездил дай бог сколько.
Сегодня глава государства, что называется, прошелся дорогами юности. И рассмотрел пути развития сразу нескольких сфер. В том числе на злобу дня – состояние дорог. Беларусь у водителей из разных стран ассоциировалась с качеством трасс. Но время идет, да и дорожники съехали из магистралей на дороги местного значения. Где ям и ухаб хватает.
Александр Лукашенко:
За зиму и весну дороги были практически разрушены в силу погодных условий. Люди жаловались. Была поставлена задача…
– Привести в порядок.
– Привести в порядок. Никаких ям. Все это восстановить. Вы успеваете по стране это сделать, как обещали?
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Ям никаких не будет. И дополнительно более углубленные виды ремонта с перевыполнением на 150 %
Итак, за трассы и дороги между населенными пунктами отвечает Минтранс, за дороги в городах и селах ЖКХ.
Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В 21-м году всего лишь ремонтировали три миллиона 949 тысяч метров квадратных. Нарастили объемы уже в 22-м году на пять миллионов 887. Сегодня, вот этот показатель 6,266 – он перевыполнен(Подробнее).
Президент озвучил то, что волнует общество. В развитие темы – от качества дорог к качеству техники. Свое обязательно надо покупать – это действенный потребительский патриотизм. Но и делать свое надо с любовью.
Александр Лукашенко:
Надо дернуть МТЗ. Наверное, за Пархомчиком, Головченко(они любят там все это красиво преподносить), они там засиделись. Вовк и другие, поэтому разберись с ними тоже. Качество! Готовьтесь к тому, что следующий год – это Год качества и в земле, и в животноводстве, в промышленности, и в сельском хозяйстве, в обслуживании и в дорогах.
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