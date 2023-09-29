Президент Беларуси: Надо МТЗ дёрнуть, наверное, за Пархомчиком, Головченко они там засиделись

Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А теперь от агрогородка следующая остановка – деревня будущего. Например, как Тихиничи Гомельской области, где наш Президент побывал в августе 2021 года. В Беларуси выкристаллизовалась пирамида развития населенных пунктов. От столицы до небольшой деревушки. Где до отцовского порога не зарастает тропа самых успешных земляков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это дорога на Могилев?

– Да, но это старая дорога. Рядом идёт новая.

– Я по ней в юности отъездил дай бог сколько.

Сегодня глава государства, что называется, прошелся дорогами юности. И рассмотрел пути развития сразу нескольких сфер. В том числе на злобу дня – состояние дорог. Беларусь у водителей из разных стран ассоциировалась с качеством трасс. Но время идет, да и дорожники съехали из магистралей на дороги местного значения. Где ям и ухаб хватает.

Александр Лукашенко:

За зиму и весну дороги были практически разрушены в силу погодных условий. Люди жаловались. Была поставлена задача…

– Привести в порядок.

– Привести в порядок. Никаких ям. Все это восстановить. Вы успеваете по стране это сделать, как обещали?

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ям никаких не будет. И дополнительно более углубленные виды ремонта с перевыполнением на 150 % Итак, за трассы и дороги между населенными пунктами отвечает Минтранс, за дороги в городах и селах ЖКХ.