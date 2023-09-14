Рачиловский: наше общество никогда не даст забыть те преступления, которые совершали определенные деятели

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Эти люди сделали осознанный выбор. Если молодежь нашей страны не труханула, не побоялась, выстояла. То эти, чуточку взрослые – с местом работы, некоторые с семьями, а причем некоторые дылды, которые, казалось бы, уже мозги должны быть на месте, все же побоялись, предали, сделали. Тут дело не в возрасте, не в уровне образования, а в том, что это абсолютно осознанный выбор каждого человека. И все это спихнуть на то, что мы поддались под влияние, мы думали, что режим падет и так далее. На самом деле это все ширма, бутафория, реквизиты какие-то для прикрытия. Каждый делал в 2020 году свой осознанный выбор и потом, кого еще не постигло правосудие, кто еще пытался отсидеться, кто занял позицию пискаря, крысы под плинтусом, ждал чего-то. Они понимали, что они здесь лишние и ни к чему в этой стране не придут. И даже если каким-то образом они еще обращали внимание на бюрократические моменты: паспорт продлится, не продлится. Самое главное не это, а самое главное, что когда ты у себя в стране, то ты чувствуешь себя спокойно, в безопасности. Ты понимаешь, что ты здесь не чужой, ты встретишь человека, и тебе не будет стыдно смотреть ему в глаза. А самое главное – утром, когда ты собираешься или смотришь в зеркало, чтобы тебе было не стыдно за себя, за свою родину. Потому что ты должен чувствовать себя членом этого большого общества, патриотом своей страны. А когда ты наигранно это все придумал – я тут отсиделся, меня тут не заметили, я влился в эту катку. На самом деле ты никогда здесь не будешь своим. Это самое главное ощущение: спокойствие, умиротворение, причастность к родной земле. А у них этого нет. Кем бы они ни были, где бы они ни были, какие бы паспорта новые они ни пытались получить. Все равно они будут чужие, и всегда за ними этот шлейф будет распространяться. Это самое печальное в нашей жизни, а мы с вами, Григорий, наше гражданское общество никогда не даст забыть те преступления, которые совершали наши определенные деятели. Которые переобулись, которые сегодня пытаются сделать вид, будто они за Батьку, которые максимально сегодня себя строят провластными – мы про них говорили, будем говорить, и люди должны сделать осознанный выбор сами.

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