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Гайдукевич: дипломаты должны развивать связи, но не вмешиваться во внутренние дела суверенных стран

29 сентября 2023 17:18
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Григорий Азаренок и Олег Гайдукевич в эфире «Соловьев LIVE».

Гайдукевич: дипломаты должны развивать связи, но не вмешиваться во внутренние дела суверенных стран-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Олег Сергеевич, вы как руководитель одной из крупнейших наших партий, если эти послы пригласят на встречу обсудить там что-то и так далее, какие будете поднимать темы? Что вам интересно? Как продвигать дальше в дипломатии политику нашего Президента?

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:
Дипломатия – это искусство возможного. Дипломаты, которые прибывают в Беларусь и Россию, чем вообще должны заниматься? Они должны заниматься развитием экономических связей, политических связей, но не вмешиваться во внутренние дела суверенных стран! Это дикость, что сюда приезжали послы США, и в Россию приезжали послы Германии, учили: выборы у вас плохие! Кто вы такие?

Колбасу эту нарежут, наша оппозиция эта радикальная стоит и радуется, ест уже, как эти холуи бегают по этому посольству. Я все это помню. Они годами там кормились. Вот сейчас этот скандал визовый в Польше, что польские власти продавали визы. Это же маразм! Вдумайтесь: они берут деньги у Берлина за то, чтобы бороться с мигрантами. Кричат: мы больше всех. И тысячами продавали визы. А кто им в Беларуси помогал? Все наши оппозиционеры занимались этим бизнесом.

Григорий Азаренок:
За денежки.

Олег Гайдукевич:
Торговали визами за деньги. Потом шли в посольство, лизали [...], ели и сидели. Поэтому мы не должны ни с какими послами, дипломатами и представителями других стран разговаривать о наших выборах. Это наше дело, какие у нас выборы. Это наше дело, какое у нас законодательство. Кто вы такие? Вот эта миссия ОБСЕ. Мы с ней церемонились все время, а американцы на президентских выборах выкидывали их с избирательных участков. Хватит!

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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