Придыбайло: «Путин буквально об колено ломает тот мир, который строил Запад последние десятилетия»

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Встреча с Ким Чен Ыном – это на самом деле очень интересно, является, на мой взгляд, продолжением политики Владимира Путина по изменению того самого однополярного мира. Встреча с лидером Северной Кореи с посещением космодрома Восточный – Владимир Путин буквально об колено ломает тот мир, который строил Запад последние десятилетия, а то и столетия пытался это сделать. Это номинальная, конечно, история. Как сообщают коллеги, которые присутствовали там, говорят, Ким Чен Ын увидел и посмотрел все, что хотел. Человек он образованный. Мы знаем, что он учился на том самом Западе, мы понимаем, что он хочет. Один спутник Северной Кореи летает в космосе, запущен он был давным-давно. Скорей всего, он уже не работает. Понятное дело, что лидер Северной Кореи мечтает сделать свою страну космической. Я думаю, так инсайдеры шепчут, что президент России и лидер КНДР договорились о совместном запуске. Я думаю, что очень скоро мы увидим, помимо сенсации (то, что полетит белорусская космонавтка – это что-то феноменальное), может быть, в ближайшие несколько лет мы увидим и космонавта Северной Кореи.

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