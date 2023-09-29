Лукашенко призвал к практикоориентированности: мы пишем кандидатские, докторские – стыдно читать, не то что смотреть

Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня учителя – Президент (по первому диплому – учитель) дает задание научной элите страны. Речь о практикоориентированности научных изысканий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Минске все ковыряемся, областные центры, крупные, 11 у нас, по-моему, городов: Барановичи, Орша. Потом поселки городского типа на примере Копыси и других. Показали, как их благоустраивать – агрогородки и так далее. То есть это надо все оформить. Мы пишем разного рода кандидатские, докторские диссертации – стыдно название читать, не то что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будет что-то писать, разрабатывать. Тем более специалистов у нас достаточно, которые хорошо знают как было, как есть и как будет. То есть целый пласт можно и нужно поднять для размышления и уже практики.
Читайте также:
Лукашенко губернатору Могилёвщины: как минимум в два раза надо ускоряться – поэтому работать нам надо день и ночь
«Пускай будет. Разрушить мы ещё успеем». Лукашенко высказался о необходимости поддержки колхозов
«Подозрения у меня серьёзные». Президент с рабочим визитом посещает Могилёвскую область