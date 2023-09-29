Лукашенко призвал к практикоориентированности: мы пишем кандидатские, докторские – стыдно читать, не то что смотреть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Минске все ковыряемся, областные центры, крупные, 11 у нас, по-моему, городов: Барановичи, Орша. Потом поселки городского типа на примере Копыси и других. Показали, как их благоустраивать – агрогородки и так далее. То есть это надо все оформить. Мы пишем разного рода кандидатские, докторские диссертации – стыдно название читать, не то что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будет что-то писать, разрабатывать. Тем более специалистов у нас достаточно, которые хорошо знают как было, как есть и как будет. То есть целый пласт можно и нужно поднять для размышления и уже практики.

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