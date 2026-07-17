Письма потомкам – в Минске прошла церемония передачи капсулы памяти к 100-летию Великой Победы

В год 85-летия начала Великой Отечественной войны Беларусь и Россия обменялись капсулами с посланиями ветеранов – обращениями к будущим поколениям о сохранении исторической памяти, мира и созидательного труда.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Пожелание молодежи: определитесь со своим призванием. И целенаправленно, уверенно идите по избранному пути. Совершенствуйтесь сами и свое поколение, своих детей.

Сергей Шохов, старший офицер управления информации Министерства обороны Беларуси:

Различного рода проводим мероприятия. Посчитали, что одной из форм будет именно написание живыми свидетелями собственноручно, кто-то при помощи своих родственников, но именно своих слов. Свою боль, свою радость, свою гордость за страну, за Победу, они передали нам в этих посланиях.

Эстафета памяти уже прошла через Брест, Могилев, Витебск, Гомель. Накануне к Минску присоединился Гродно. Завершится акция на Кургане Славы. Послание будет вскрыто 9 мая 2045 года, в столетний юбилей Великой Победы. Организаторы подчеркивают: акция призвана сохранить преемственность поколений и передать память о подвиге тем, кто будет в будущем жить под мирным небом.