Письма потомкам – в Минске прошла церемония передачи капсулы памяти к 100-летию Великой Победы

Военно-патриотическая акция «Письма потомкам. Столетию Великой Победы посвящается» – продолжается по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В год 85-летия начала Великой Отечественной войны Беларусь и Россия обменялись капсулами с посланиями ветеранов – обращениями к будущим поколениям о сохранении исторической памяти, мира и созидательного труда.
В Минске торжественная церемония состоялась накануне. Капсулу передали Музею истории Великой Отечественной войны. Послание для будущих поколений представил Федор Сергеевич Фещенко – легендарный ветеран, участник операции «Багратион». В мероприятии участвовали представители Минобороны, военнослужащие, воспитанники патриотических клубов, ветеранские организации и молодежь.
Гродно празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Пожелание молодежи: определитесь со своим призванием. И целенаправленно, уверенно идите по избранному пути. Совершенствуйтесь сами и свое поколение, своих детей.
Сергей Шохов, старший офицер управления информации Министерства обороны Беларуси:
Различного рода проводим мероприятия. Посчитали, что одной из форм будет именно написание живыми свидетелями собственноручно, кто-то при помощи своих родственников, но именно своих слов. Свою боль, свою радость, свою гордость за страну, за Победу, они передали нам в этих посланиях.
Эстафета памяти уже прошла через Брест, Могилев, Витебск, Гомель. Накануне к Минску присоединился Гродно. Завершится акция на Кургане Славы. Послание будет вскрыто 9 мая 2045 года, в столетний юбилей Великой Победы. Организаторы подчеркивают: акция призвана сохранить преемственность поколений и передать память о подвиге тем, кто будет в будущем жить под мирным небом.