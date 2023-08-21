Выборы Президента в Украине. Эксперты поделились ожиданиями от электоральной кампании

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Хотела бы еще напомнить, почему же сегодня мы не слышим голоса простых украинцев. Потому как уже к началу 2021 года Зеленский завершил полную трансформацию от наивного и неопытного новичка, готового, как он говорил при инаугурации, отдать власть ради принесения мира на украинскую землю, до работающего в тесной связке с самыми радикальными русофобами в Лондоне и Вашингтоне политика. Как в Украине ликвидировали оппозицию под шум войны, запретили неугодные власти партии, установили информационную монополию власти?

С приходом к власти Владимира Зеленского многие украинские журналисты и обычные граждане смогли окончательно избавиться от иллюзий о демократическом обществе и свободе СМИ в стране. Именно он своим указом закрыл крупнейшие оппозиционные телеканалы. И несмотря на то, что решение явно нарушало украинское законодательство, оспорить его в суде так и не удалось. Любопытно, что за несколько месяцев до закрытия мнение Зеленского было противоположным.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Я очень уважаю каждый канал. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий. Цензура усилилась после начала СВО. Офис Зеленского с помощью крупнейших медиахолдингов запустил телемарафон «Единые новости», на котором ведущие и эксперты активно пиарят не только президента, но и всю его команду, докладывая об успехах на фронте. По сути, телемарафон стал для значительной части украинцев единственным источником общественно-политических новостей. Что Зеленскому и его команде несомненно выгодно. А тех, кто придерживался иного мнения, просто удаляли из эфира.

Так произошло и с каналами Петра Порошенко. Их отключили после того, как экс-президент Украины отказался от участия в марафоне. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил решение «излишним нарциссизмом» бывшего главы государства. На деле это лишь еще один способ установить свою монополию. Вслед за СМИ под удар попали и политические партии. Зеленский закрыл все политические объединения, курс которых мог хоть чуть-чуть расходиться с принятым в стране. В первую очередь это коснулось всех партий с пророссийскими взглядами.

Владимир Зеленский:

Совет национальной безопасности Украины постановил приостановить любую деятельность ряда политических партий. А Министерству юстиции поручено немедленно обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил. По мнению многих экспертов, все это несомненно связано с предстоящими президентскими и парламентскими выборами в Украине.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Вот смотрите, какие выборы в Украине. Кто больше ненавидит Россию? Вот какие выборы хотят там проводить? Теперь возвращаюсь к 2019 году. Почему считаешь, что выборов и тогда не было? Вот стоит политик, который независим. Поэтому в отношении него уголовные дела, потому что он отстаивал национальные интересы Украины. В Украине всегда была иллюзия выборов, как в Польше. Вот сейчас-то будут выборы. Какая разница, кто победит, Дуда или не Дуда? И те, и те проамериканские силы. Ничего не изменится. Они будут спорить, будут аборты или нет. ЛГБТ больше-меньше, национализма больше-меньше. Но суть польской политики не изменится. В Украине все то же самое, только было немножко сложнее раньше, до СВО. Зеленский. Кто за ним стоял до выборов? Все прекрасно видели. Почему Украина находилась под внешним управлением? Из-за этого все. Кто назначал министров? Посол США, который находился в Киеве. Ни один чиновник не мог быть назначен без согласования фактически с администрацией Соединенных Штатов Америки. Это независимое государство? Поэтому выборы у них всегда проходили зачисткой тех политических сил, которые бы были на самом деле за независимую Украину.

Вначале их душили потихоньку. Но к серьезным политическим процессам не подпускали. Никогда бы Медведчук не выиграл, не дали бы. Как никогда не дадут победить Марин Ле Пен во Франции. Как никогда не дадут пока победить «Альтернативе для Германии» в Германии. Их сейчас запретить даже хотят. Вот в чем европейская демократия, американская. Мы вами управляем. Вот вам иллюзия выбора в два-три кандидата. А сейчас в Украине будет еще хуже. Следующие выборы дадут участвовать тем, кто будет соревноваться. Кто больше ненавидит Россию. Порошенко выйдет, будет рассказывать, я буду вот так вот воевать. Выйдет там Зеленский, там кто угодно, кто там еще стоит. Но еще могут сделать тоньше. Могут выпустить на политическую арену политика, который может быть позволит себе сказать что-то другое. Но опять же очень сомневаюсь, что таких вот политиков, как вот стоит в студии наш друг, допустят к выборам. А вот если б допустили, они бы победили. Почему они запретили Коммунистическую партию Украины? Потому что боятся. Они все равно свои 10 % наберут.

Надежда Сасс:

Напомним нашим уважаемым зрителям рейтинг политических партий в Украине в преддверии СВО. Это февраль 2022 года. Социологи выяснили, хотели бы украинцы, чтобы Владимир Зеленский и «слуги народа» продолжали руководить страной после следующих выборов. И вот, помимо этого графика был еще и другой опрос проводимый. 17 % респондентов утвердительно ответили на вопрос, а 57 % не хотели бы такого развития событий. И вот мы видим рейтинг политических партий. «Слуга народа» имеет 11,5 %. Спустя определенное количество, на самом-то деле, не много-то лет прошло после выборов парламентских, ситуация изменилась. И естественно, если бы не специальная военная операция, рейтинг Зеленского и его свиты был равен бы нулю. Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что это уже год после того, как закрыты были все телеканалы, а зачем их вообще в принципе закрывали? Потому что представителям нашей партии, и более того не только членам фракции, но и просто политологам, журналистам, разделявшим наши взгляды, был закрыт доступ на все остальные каналы. То есть нас просто убрали из информационного поля. Надежда Сасс:

Ну, кстати, «Оппозиционная платформа – За жизнь» 7,6 %.

Олег Волошин:

И мы все равно, кстати, тут на третьем месте. 2 февраля были закрыты телеканалы. Абсолютно по беспределу. После того, как MI-6 и Госдеп дали отмашку, сказали, мы тебя прикроем, закрывай. Более того, есть версия, у меня информация, что чуть ли не по их команде это вообще было сделано. Так вот, в 2021 году у нас был первый рейтинг в стране. У нас некоторые коллеги, у нас много дискуссий, особенно там в России, вот вы там с Медведчуком все проиграли. Что мы проиграли? У нас был самый популярный медиахолдинг. У нас была первая по рейтингу партия. Мы выиграли в 2020 году местные выборы и сформировали самые большие фракции на всем юго-востоке во всех облсоветах, где это было возможно. И тогда, во время визита в Лондон господин Зеленский идет к Ричарду Муру, главе разведки MI-6. Беспрецедентно. Я не могу себе в страшном сне представить даже, чтобы, например, Александр Лукашенко не просто принял у себя главу разведывательной какой-то структуры дружественной страны, России или Китая, а во время посещения пошел к нему в здание на инструктаж. Ни один уважающий себя лидер так не поступает. Пошел, значит, туда, и сам, выйдя оттуда, он не раскрывал детали, но проговорился. «Мы говорили о том, что нужно убрать телеканалы, которые не поддерживают независимость в условиях войны». Ключевой фактор, я недавно перечитал в цитату. Человек, который пришел к власти, потому что он говорил, что войну нужно заканчивать, вдруг сказал: у нас война, поэтому есть каналы правильные и неправильные с политической стороны. Потому что ему в Лондоне сказали, ты чего? Что происходит? Завтра выборы, и вы что там, с Медведчуком и с ОПЗЖ коалицией?.. Может, у них премьер будет? Так что, Путин, грубо говоря, получит желаемое мирным путем, потому что сами украинцы так хотят?

Потому что сами украинцы хотят баланса. Сами украинцы хотят если не союза, то как минимум партнерства, сотрудничества и точно не войны. И после этого, конечно, я согласен системно в том, что ты хоть из штанов выпрыгни, когда лидера партии помещают под домашний арест, когда возбуждаются уголовные дела, когда закрываются телеканалы, когда берутся радикальные националистические группировки, которые под контрольны на СБУ, начинают просто избивать людей на улицах и так далее, то, конечно, участвуй в выборах. К сожалению, та демократия, которая в Украине на самом деле была и позволила в свое время тому же Януковичу прийти к власти в 2010 году, она бездарным правлением самого Януковича и, естественно, давлением Запада была просто профукана. И вместо того, чтобы пойти путем построения суверенного государства, как это произошло в России и в Беларуси, за что теперь и санкции и так далее, Украина пошла самым простым путем. Вот почему господин Ахметов, выходец из Донбасса, всегда против нас? Очень просто. У него недвижимость на западе, у него собственность на западе, у него деньги на западе, он может тысячу раз русскоязычным быть, он может вообще не знать украинский язык, условно говоря. Он может тысячу раз ненавидеть Бандеру, но когда у тебя все там, это как и у некоторых российских олигархов и так далее, ты всегда будешь делать то, что тебе скажут оттуда, в противном случае, ты останешься голый.