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Мониторинги продолжатся – профсоюзы изучают цены на школьные товары

21 августа 2023 14:22
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Новости Беларуси. Легко ли наполнить портфель школьника? В этом вопросе продолжает разбираться Федерация профсоюзов Беларуси. 21 августа мониторинг-группа направилась в столичный ГУМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мониторинги продолжатся – профсоюзы изучают цены на школьные товары-1

В объективе все группы школьных товаров для младших и старших классов. Специалисты оценили ассортимент, размерность и доступность цен от школьной формы до канцелярии. Повышенное внимание уделили и составу вещей, отметив, что белорусские товары для школы уже давно ассоциируются у покупателей с надежностью и качеством.

Мониторинги продолжатся – профсоюзы изучают цены на школьные товары-4

Все нравится, все можно, доступные цены, все можно посмотреть: размеры, брючки.

Мониторинги продолжатся – профсоюзы изучают цены на школьные товары-7

И по ценам, и по качеству хорошее. Мы в прошлом году здесь были, выбирали и в этом году тоже приехали.

Мониторинги продолжатся – профсоюзы изучают цены на школьные товары-10

Кристина Садовская, председатель Центрального районного объединения профсоюзов Минска:
Огромное помещение, где есть даже разделение для удобства покупателя на зоны: мальчики, девочки, спорт, классика. Ассортимент представлен очень большой, размерный ряд представлен очень большой. Потому что иногда слышишь от покупателя, что нет нашего роста, размера. Но по заключению сегодняшнего мониторинга можно отметить: родители, смело можете приходить, цветовая палитра, цвета жилеток, все это есть, галстуки, бабочки – все это присутствует.

Мониторинги продолжатся – профсоюзы изучают цены на школьные товары-13

Мониторинги продолжатся. Профсоюзные специалисты посетят торговые центры, универмаги, школьные базары во всех регионах страны.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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