Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:

По поводу будущего Украины. Александр Григорьевич сказал, будучи одним из самых опытных мировых политиков, который очень много предугадал, не может сказать все, исходя из своего статуса и возможностей. Я же человек свободный, который давно в политике, много воевал, много чего видел, сильно анализировал, я вам хочу сказать: у нас нет другой задачи, и наше руководство не раз об этом говорило, кроме решений трех задач СВО – освобождение людей, живущих на юго-востоке, решение вопросов демилитаризации и решение вопросов денацификации Украины. А это значит, что все вопросы должны быть решены до границ Львовской, Ивано-Франковской и других субъектов Украины, связанных с коллективным Западом. Других вариантов нет. Если мы пойдем на какие-то соглашения и повторим хасавюртовские ошибки, мы завтра создадим тяжелейшие условия для Союзного государства, для будущего наших детей и правнуков, и об этом надо помнить. Я думаю, что в этих условиях все наши лидеры отлично понимают, мало говорят, но делают все правильно.

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