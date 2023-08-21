Исторический максимум! В Брестской области урожайность зерновых выше прошлогодней

Новости Беларуси. В шаге от завершения жатвы аграрии Брестской области. В регионе убрали 97 % площадей. А в четырех районах вопрос и вовсе закрыт. Хозяйства финишируют один за другим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пружанский район от завершения жатвы отделяют считаные проценты. В этом году здесь небывалый урожай – свыше 100 тысяч тонн. И это притом, что погода подбрасывала сюрпризы местным хлеборобам. В хозяйстве «Агро-Колядичи» финальные гектары перед завершением страды дали рекордный урожай. Озимая пшеница отправилась в бункер с урожайностью 85 центнеров с гектара. Для предприятия каравай этого года стал историческим максимумом.

Сергей Суббота, директор сельхозпредприятия «Агро-Колядичи»:

Для нас этот год был очень удачным и хорошим. На сегодня урожайность всех зерновых культур составляет 66 центнеров с гектара. Это для нашего хозяйства максимальный урожай и самый лучший год. Вал зерна составляет свыше 13 тысяч тонн.

Александр Босак, механизатор сельхозпредприятия «Агро-Колядичи»:

Это самое радостное время, когда все позади. Каждый год, сколько я работаю, все время все комбайны на последнем поле все дружно в одно время. Чтобы никому обидно не было, что не пустили. Все дружно закончим – и в мастерскую на хранение.