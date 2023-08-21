15 человек утонули в Беларуси за прошедшие выходные

Новости Беларуси. По всей стране вот уже несколько дней из-за жары сохраняется оранжевый уровень опасности. Многие белорусы в такую погоду отдают предпочтение отдыху на природе. Но, оказавшись у воды, некоторые забывают об элементарных правилах безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за прошедшие выходные во время купания утонули 15 человек, один из которых ребенок. При этом большинство из них проводили время в запрещенных местах, что не позволило оперативно оказать необходимую помощь и предотвратить гибель. В зоне высокого риска – отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения и находящиеся с ними дети.

Сергей Мирончик, заместитель начальника ГУОПП МОБ МВД:

Необходимо помнить, что далеко не на всех водоемах можно безопасно плавать. Там, где это делать нельзя, установлены соответствующие информационные таблички. За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность. МВД обращает внимание, что пляжи являются местами, где распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива запрещено.