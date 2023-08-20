Гайдукевич: в Украине ничего нет, сначала все забрали у народа, а потом кинули их на войну

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Готов ли Запад перезагрузить власть в Украине? И перед тем, как мы продолжим нашу дискуссию, хочу обратить внимание на графику, которую мы подготовили с коллегами, полагаться на публикуемые украинскими СМИ социологические данные сейчас, конечно, нельзя, они явно искажены как сознательно, так и объективно. Люди просто боятся говорить о своем реальном отношении к власти. Но на днях мне попались интересные данные опроса, проведенного по заказу авторитетного издания European Conservative. Вопросы были сформулированы так, что можно предположить достаточно честные ответы украинцев. Вот мнения украинцев разделились. Кто кому должен после конфликта? 29 % считают, что НАТО и ЕС будут должны Украине за защиту их от России, 56 % – Украина после окончания конфликта будет должна НАТО и ЕС за предоставленную помощь и вооружение. То есть сегодня украинцы уже понимают, что эта помощь не безвозмездная и за все придется платить.