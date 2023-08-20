Клинцевич: позиция Лукашенко, который завоевал уважение и авторитет в России, позволила сохранить Беларусь и наше Союзное государство

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:
Я хочу про двух Олегов сказать. Знаете, может быть, от того, что я нахожусь посередине, мне повезет, потому что я украинского Олега хотел поблагодарить, потому что он подводку сделал про Януковича, а вот белорусского Олега я хочу немножко пожурить, потому что он всю мою аргументацию убрал. Убрал аргументацию из того, что я сказал. Но тем не менее я найду возможность сказать, что происходило. И вы, Олег, абсолютно правы. Ведь когда у нас началась Болотная площадь, начались вот эти все действия, вот это преуспевшее информационно-психологическое сопровождение разного рода событий: военных, политических, экономических, в которых поднаторели англосаксы, они навязали нам либеральную блевотину, прошу прощения за слово, связанную с независимыми разными общественными структурами, некоммерческими организациями, всякими НКО, и создали условия, при которых при допустимом финансированиии они будут взрывать всю общественность и разбалансировать социальную жизнь.
2018 год. Академия Генерального штаба. Проходит итоговое заседание Академии военных наук. Проводит известнейший военачальник, великий ученый, генерал армии Гареев Махмут Ахметович. На этом заседании выступает начальник Генерального штаба России. И он тогда в необычной форме весь доклад посвятил так называемой «пятой колонне». Он сказал: ребята, у нас самая большая опасность – это внутренние вещи, то, что происходит, нас пытаются разорвать изнутри, создать условия, дискредитировать власть. А самое главное, что оснований, вот как сказал Олег, достаточно хватает. Мы много наделали ошибок с этими олигархами и так далее. И создали беспрецедентные вещи. Россия тогда справилась с этим вопросом. Но я помню наши СМИ. Практически везде в средствах массовой информации я отсылал к событиям 2018 года, пытаясь обратить внимание: возьмите, посмотрите, что говорил начальник Генерального штаба.
Наш политический блок отстаивал. Каждый раз думая, исходя из нашей ментальности, порядочности, что мы даем сигналы, они читают. Они плевать хотели на эти сигналы. Они не понимают этих сигналов. Они нас за людей не считают. Считают нас изгоями. Считают, что мы должны как вредное семя, которое разрушает их жизнь и дестабилизирует их экономическое благополучие, должно быть уничтожена. И они за нас взялись. Россия справилась. Начались события в Беларуси. Что случилось в Беларуси? Надо привести пример Януковича. Он, будучи случайным человеком у власти, я помню, вот пусть не обижаются, но человек, имеющий две судимости, он не должен быть. Но тем не менее в этом плане у нас есть некие такие люди, как Зурабов, который должен в ближайшее время, я думаю, ответить за все события. Он же тогда формировал вот эти процессы.
Надежда Сасс, СТВ:
Кстати, близкий друг Петра Алексеевича Порошенко.
Франц Клинцевич:
Да, компаньон. Я был свидетелем, когда он говорил, что это лучший президент для России. Когда вот проходили эти выборы, смещали Януковича. Янукович вот с этими играми пытаться усидеть на двух стульях привел страну к этому состоянию. Пусть он не обижается, это так. Его развели, как мальчишку. Что сегодня на Львовщине говорят? На Львовщине сегодня люди, которые нас ненавидят, ненавидят русских и так далее, говорят: слушайте, как сделать так, чтобы вернуться во времена Януковича? Они уже понимают вот эти события.
А потом Беларусь. И только позиция президента Беларуси, который завоевал несусветное уважение и авторитет в РФ, позволила сохранить Республику Беларусь, наше Союзное государство. И процессы, которые мы начали в 2022 году, они могли значительно серьезнее начаться в 2020 году. И мы тогда могли быть в этих процессах не готовы. Что нельзя сказать о сегодняшнем положении. И я вам в полной ответственности отвечаю.
Американцы сегодня не знают, что делать. Они запустили эти механизмы. Они не справляются с нашим менталитетом. Смотрите, они начали рушить Русскую православную церковь, делая ее, так сказать, самыми разрушенными скрепами нашего русского мира. Но они недопонимают, что те специалисты, которые работают, что это только нас укрепит, это нас испытывает, в том числе испытывает многих серьезных людей. Это будет до тех пор, пока терпение наше не закончится и мы не дадим им жестко по морде. Я не говорю про наш основной аргумент – ядерное оружие.
Мы говорим про качественное оружие, современное в обычном снаряжении, которое имеет Россия. И они сегодня ждут. Ведь почему в Украине много вещей, связанных с неактивностью Российской Федерации? Потому что сегодня коллективный Запад, исходя из их тактики экспедиционных корпусов, столкнулись с огромным преимуществом российской тактики и тактики континентального государства. И они бьются о полосу обеспечения, не дойдя до первого рубежа дивизии первой линии обороны. Я уже не говорю про второй и про третий рубеж. И сегодня самое страшное, о чем я говорю, мы утилизируем лучших русских людей, которые сегодня со стороны Украины наступают.
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