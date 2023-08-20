Клинцевич: позиция Лукашенко, который завоевал уважение и авторитет в России, позволила сохранить Беларусь и наше Союзное государство

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:

Я хочу про двух Олегов сказать. Знаете, может быть, от того, что я нахожусь посередине, мне повезет, потому что я украинского Олега хотел поблагодарить, потому что он подводку сделал про Януковича, а вот белорусского Олега я хочу немножко пожурить, потому что он всю мою аргументацию убрал. Убрал аргументацию из того, что я сказал. Но тем не менее я найду возможность сказать, что происходило. И вы, Олег, абсолютно правы. Ведь когда у нас началась Болотная площадь, начались вот эти все действия, вот это преуспевшее информационно-психологическое сопровождение разного рода событий: военных, политических, экономических, в которых поднаторели англосаксы, они навязали нам либеральную блевотину, прошу прощения за слово, связанную с независимыми разными общественными структурами, некоммерческими организациями, всякими НКО, и создали условия, при которых при допустимом финансированиии они будут взрывать всю общественность и разбалансировать социальную жизнь.

2018 год. Академия Генерального штаба. Проходит итоговое заседание Академии военных наук. Проводит известнейший военачальник, великий ученый, генерал армии Гареев Махмут Ахметович. На этом заседании выступает начальник Генерального штаба России. И он тогда в необычной форме весь доклад посвятил так называемой «пятой колонне». Он сказал: ребята, у нас самая большая опасность – это внутренние вещи, то, что происходит, нас пытаются разорвать изнутри, создать условия, дискредитировать власть. А самое главное, что оснований, вот как сказал Олег, достаточно хватает. Мы много наделали ошибок с этими олигархами и так далее. И создали беспрецедентные вещи. Россия тогда справилась с этим вопросом. Но я помню наши СМИ. Практически везде в средствах массовой информации я отсылал к событиям 2018 года, пытаясь обратить внимание: возьмите, посмотрите, что говорил начальник Генерального штаба.

Наш политический блок отстаивал. Каждый раз думая, исходя из нашей ментальности, порядочности, что мы даем сигналы, они читают. Они плевать хотели на эти сигналы. Они не понимают этих сигналов. Они нас за людей не считают. Считают нас изгоями. Считают, что мы должны как вредное семя, которое разрушает их жизнь и дестабилизирует их экономическое благополучие, должно быть уничтожена. И они за нас взялись. Россия справилась. Начались события в Беларуси. Что случилось в Беларуси? Надо привести пример Януковича. Он, будучи случайным человеком у власти, я помню, вот пусть не обижаются, но человек, имеющий две судимости, он не должен быть. Но тем не менее в этом плане у нас есть некие такие люди, как Зурабов, который должен в ближайшее время, я думаю, ответить за все события. Он же тогда формировал вот эти процессы.

Надежда Сасс, СТВ:

Кстати, близкий друг Петра Алексеевича Порошенко.