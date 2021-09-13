Вячеслав Данилович: «Неприемлемо, когда пытаются 9 Мая превратить в день скорби, у нас хотят украсть Победу»

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Я размышляю сейчас о том, что каждый год в преддверии 9 Мая, с учетом ковидной ситуации, в интернете особенно часто начинают рассуждать, что 9 Мая все-таки должен быть помпезный праздник. Идут дискуссии, как праздновать: тихо или громко. Если у нас зарождается новая традиция, новый праздник, как вы считаете, это должен быть праздник с массовыми гуляниями? На что делать упор?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Может, людям надо объяснять, что этот праздник не возник из-за того, что две большие державы разделили Польшу. Когда начинаешь читать историю, понимаешь, что ведь не только Германия напала на Польшу, но и Словакия. А где Словакия-то? Все знают, что словаки напали, но никто об этом не говорит. А то, что за год до 1939-го Польша отобрала свои земли у Чехословакии, тоже как бы нормально. А то, что Англия и Франция не выполнили свое условие. То есть когда начинаешь разбираться в той конъюнктуре, которая существовала в 1939 году. Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:

Польше присоединили большое количество восточных немецких земель. Там не один десяток миллионов присоединили. Кирилл Казаков:

Ты пытаешься в этом разобраться, ты понимаешь, что СССР банально защищал белорусов и украинцев. 14 сентября немцы Брест взяли. Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Об исторической подоплеке надо говорить, точно расставлять эти акценты, показывая истинную роль западных государств, нацистской Германии, Польши и СССР. Факты убедительно свидетельствуют в нашу пользу, в пользу СССР и той политики, которая проводилась. А то, что касается празднований… Во-первых, это абсолютно неприемлемо, когда пытаются 9 Мая превратить в день скорби, у нас хотят украсть Победу, чтобы мы чувствовали себя угнетенными. Кирилл Казаков:

Украинцы празднуют День скорби 8 мая. У меня дед из Днепропетровской области, он воевал за что? Вячеслав Данилович:

Вот именно. И то же самое с 17 сентября. Нам стыдиться абсолютно нечего. Наш народ воссоединился, это акт исторической справедливости. Мы об этом можем смело, спокойно говорить. Все исторические факты на нашей стороне в этом деле.

Кирилл Казаков:

Почему 3 октября 1990 года для Германии – это День объединения, а 17 сентября для нас – это какая-то непонятная история? Дмитрий Шевцов:

Полностью соглашусь, потому что для кого-то 8 Мая – это день скорби, потому что гитлеровская Германия капитулировала, они проиграли. Пришлось жить в СССР и мучиться столько долгих лет. Для нас это праздник победителей. И не 8, а 9 Мая. Это праздник Победы. Вспомните, в 1945-м как гремели пушки – на весь СССР. Из космоса было бы видно, если б тогда летали космические корабли. Это праздник не до последнего ветерана, а сколько будет жить славянский народ. Мы должны его вспоминать и праздновать как победители, как наследники победителей. И 17 сентября День единения земель белорусских точно так же должен праздноваться, активно и очень массово. Только тогда наши дети поймут, что это праздник. А если мы будем его тихо отмечать, то это будет один из красных дней календаря. Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

В случае с поляками и теми территориями, которые только в 1939 году поделили, это позорная дележка была. Хорошо, война в 1939 году могла так и затихнуть, Польша под Германией. Мы видим, что случилось во время ВОВ с Польшей. Ее просто сравняли с землей, гетто, унижения и так далее. Вообще, этот конфликт мог бы затухнуть. Кирилл Казаков:

Одно из условий создания Западноукраинской республики было уничтожение на этих территориях поляков и евреев. Гитлер это условие диктовал чуть ли не из своего дневника. Александр Шатько:

Поэтому праздновать должны, что так случилось. Дмитрий Шевцов:

Во время освободительного похода Красной армии, хотя потери были относительно небольшие, но более 1 000 красноармейцев погибло, несколько тысяч тяжело ранены. Это же тоже погибли люди, которые жили в мирное время.

Петр Петровский, политолог:

Здесь надо не забывать не только про красноармейцев – Скидельское восстание, выступления в Гродно на площади, которые были подавлены насильно. А Скидельское восстание – это вообще акт живодерства, когда просто издевались над людьми. Они восстали, их просто убивали, сжигали дома. Это фактически прототип Хатыни. И это делала «европейская» Польша. Вячеслав Данилович:

На мой взгляд, нам надо уходить от этого порочного термина «толерантность». В 1990-е годы нам его навязали, закинули, забыв о том, откуда этот термин пришел. Он из медицины пришел, означает неспособность организма противостоять вредоносному влиянию извне. А по сути что? Раз мы толерантны – приходите сюда, делайте, что хотите – мы будем совершенно спокойны. Должно быть уважительное отношение к своим традициям, прежде всего, традициям других народов, но ни в коем случае не безоговорочное их принятие, что подразумевает, к сожалению, этот термин. И поэтому нам надо быть взаимоуважающими друг к другу, к нашим соседям, но – еще раз подчеркну – гордиться той историей, которую мы имеем. Мы имеем историю очень-очень богатую, она сложная, неоднозначная в ряде моментов, но вы задумайтесь: тысячи лет наши предки жили на этой земле. Они не откуда-то из космоса прилетели, еще до того, как называться стали белорусами, они жили на этой земле и это геополитический перекресток, через него войны постоянно шли, тысячи войн, военных конфликтов. А они сохранились на этой земле и отстояли право свое жить. И объединились – пришли к суверенному, независимому государству Республике Беларусь. Наталья Дашкова, заместитель начальника управления главного управления идеологической работы по делам молодежи Могилевского облисполкома:

И мы должны сохранить тот фундамент, который был выстроен в порыве, в единстве народа и который дальше нам дает задел на будущее для нашей молодежи. Молодежь в любом случае всегда будет оглядываться на историю и наша задача – сохранить. Кирилл Казаков:

Историю надо учить, надо преподавать, объяснять.