Врач о советском образовании и учебниках: «Могли ребёнку объяснить, насколько страшно умирать в 17 лет»

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:

Это да, но, понимаете, мы немножко все равно уходим от главной цели, что делать. Это все мелкие пазлы, которые, конечно, складываются в единую цель. Но, на мой взгляд, мы должны начинать со школы, с младшей школы. Мы должны наконец-то, мы говорим уже долго, уже как минимум год мы говорим, что у нас произошла революция. Попытка госпереворота. Что через СМИ, через учебники, через все. Но пока движений особых не видно. Я к чему это говорю? Учебники. Мы должны детям объяснять даже не с седьмого класса, когда они историю проходят, а пока они совсем маленькие.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Есть же учебник «Мая Радзіма – Беларусь», там это должно быть.

Дмитрий Шевцов:

Должно быть. Слушайте, мы все учились в СССР. Вспомните, как нам преподносили героя Марата Казея, Зою Космодемьянскую – вообще наших пионеров, комсомольцев. Молодая гвардия – мы каждого знали, что это за люди, какие подвиги совершили. Какой ценой. Нам это говорили взрослые люди, наши педагоги. Которые только они с высоты своего опыта жизненного могли ребенку объяснить, насколько страшно умирать в 17лет. Или в 16, или в 14.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

На территории детских садов стояли памятники пионеров-героев, и это было тема.