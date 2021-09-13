Врач о советском образовании и учебниках: «Могли ребёнку объяснить, насколько страшно умирать в 17 лет»

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:
Это да, но, понимаете, мы немножко все равно уходим от главной цели, что делать. Это все мелкие пазлы, которые, конечно, складываются в единую цель. Но, на мой взгляд, мы должны начинать со школы, с младшей школы. Мы должны наконец-то, мы говорим уже долго, уже как минимум год мы говорим, что у нас произошла революция. Попытка госпереворота. Что через СМИ, через учебники, через все. Но пока движений особых не видно. Я к чему это говорю? Учебники. Мы должны детям объяснять даже не с седьмого класса, когда они историю проходят, а пока они совсем маленькие.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Есть же учебник «Мая Радзіма – Беларусь», там это должно быть.
Дмитрий Шевцов:
Должно быть. Слушайте, мы все учились в СССР. Вспомните, как нам преподносили героя Марата Казея, Зою Космодемьянскую – вообще наших пионеров, комсомольцев. Молодая гвардия – мы каждого знали, что это за люди, какие подвиги совершили. Какой ценой. Нам это говорили взрослые люди, наши педагоги. Которые только они с высоты своего опыта жизненного могли ребенку объяснить, насколько страшно умирать в 17лет. Или в 16, или в 14.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
На территории детских садов стояли памятники пионеров-героев, и это было тема.
Дмитрий Шевцов:
Сейчас мы хотим, конечно, к этому вернуться. Но к этому быстро не получится вернуться, но мы уже должны сейчас начинать работать, чтобы дети наши впитали в себя то, что мы говорим, идеологию государства. Правильную идеологию. Вот тогда они будут вырастать и тогда на них будет ложиться нормально и история, и музеи – все.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
По поводу этой даты важной есть один очень важный вопрос. О политической воле советского руководства. Все-таки не надо забывать, что именно руководство Советского Союза во главе с товарищем Сталиным приняло решение. Ведь нам кажется, это так просто: ввели, освободили – и все. Это был очень опасный международный момент. За Польшей стояли Англия и Франция. Поэтому, я считаю, роль руководства советского и лично Иосифа Виссарионовича Сталина очень велика. И Президент не раз говорил, что Сталин заслуживает памятника в нашей республике.
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