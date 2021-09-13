«Всегда хорошая идея». В Гродно появятся экскурсия и музей об истории Западной Беларуси

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Петр Петровский, политолог:

Совершенно верно, я думаю, что эта идея определить места, связанные с национально-освободительным движением Западной Беларуси. На месте драмтеатра стояло здание Борисоглебского монастыря, который был закрыт поляками, такой была политика. Так вот, в этом здании была мощная белорусская суполка в городе Гродно. Потом место, где Притыцкий, где судили белорусов, тюрьма, где Пестрак сидел с Тавлаем и прочими деятелями. Мы собрали эти места с историками и сейчас хотим продвинуть такую образовательно-туристическую экскурсию по местам национально-освободительного движения города Гродно, именно в Гродно. И в каждом городе надо то же самое делать. И второй момент – хотим разработать проект, доделать работу Карпюка, которую он начал и, может, если у государства нет лишних средств – народными средствами. Думаю, что и «Белая Русь», и другие патриотические объединения объединяться, и мы сделаем музей национально-освободительного движения Западной Беларуси в Гродно.

Кирилл Казаков:

Всегда хорошая идея, она должна быть реализована.

Читайте также:

«Не дяди и тети, которым по 75, по 80 лет, а фактически его ровесники». Как идеологически воспитать молодежь?

«Термин, который называется «оккупация Польши». Может ли он существовать, рассказал эксперт

17 сентября для некоторых поляков – день освобождения из Брестской крепости. Почему так произошло?