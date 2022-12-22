Вячеслав Данилович: идеологи должны вырастать из кадров предприятия, на котором работают

Позади почти два года особой студенческой жизни: большинству приходилось совмещать лекции, семинары и практические занятия с основной работой. У каждого из слушателей уже серьезный опыт руководителя, который дополнили новыми знаниями в области государственного управления и идеологии, кадровой политики в госорганах и организациях.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы делаем прежде всего упор на практическую составляющую работы. Например, если мы говорим об идеологической сфере, то в каждом предприятии, каждых отраслях она имеет определенную специфику. Очень важно, чтобы идеологи росли на конкретных предприятиях, вырастали из того кадрового состава, который там работает. И как раз таки система переподготовки позволяет таких людей, которые выросли на местах, созрели, чтобы вести идеологическую работу, наделить необходимыми знаниями, показать практические навыки, которые они освоят, будут успешно вести идеологическую работу в своих трудовых коллективах.