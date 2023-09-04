Гендиректор «Беларусьфильма» анонсировал ленту о событиях 2020 года в Беларуси

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.
Кирилл Казаков, СТВ:
Август 2020 года. Наши враги-экстремисты про это время снимают свое кино, где трактуют то, что происходит, так, как видят это они. И мы понимаем, что денег у них больше. Как нам снять кино такое, чтобы рассказать о том, как это было на самом деле.
Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Мы все были. Я помню, 16 августа мы приехали в Минск из Гродно на автобусах поддержать главу государства, поддержать нашу столицу. Мы приняли участие в этом историческом митинге. Поэтому для нас это, может быть, я выражусь, не просто в интернете было посмотреть… Мы видели это вживую, мы слышали слова нашего Президента.
Кирилл Казаков:
А теперь бы это все на кинопленку.
Юрий Алексей:
И сейчас в этом зале люди, которые были. Понимаете, и мы через себя это пропустили. И в данный момент мы как раз работаем над этим. У нас есть ряд, как говорится, предложений. У нас есть свои задумки, сейчас оно в такой канве прорабатывается.
Алена Сырова, СТВ:
То есть белорусский фильм, наш фильм о событиях августа 2020 года ждать?
Юрий Алексей:
Его нужно ждать, потому что его просит народ. Мы все это видели и нам надо оставить…
Кирилл Казаков:
Да мы хотим хотя бы понять, что мы не зря это делали.
Юрий Алексей:
Мы не зря это делали, не зря стояли. Фильм будет. Пользуясь случаем, готов создать рабочую группу из молодых людей и других, более старших людей. Хотел бы пригласить в эту рабочую группу специалистов, думаю, нас сегодня смотрят. Мы открыты к сотрудничеству. Знаете, я уверен, что получится. Мы начнем совсем скоро снимать. Сейчас прорабатываем канву, затем сценарий. В следующем году он будет уже в работе.
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