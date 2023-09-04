Гендиректор «Беларусьфильма» анонсировал ленту о событиях 2020 года в Беларуси

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу « По существу » врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Кирилл Казаков, СТВ:

Август 2020 года. Наши враги-экстремисты про это время снимают свое кино, где трактуют то, что происходит, так, как видят это они. И мы понимаем, что денег у них больше. Как нам снять кино такое, чтобы рассказать о том, как это было на самом деле.

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Мы все были. Я помню, 16 августа мы приехали в Минск из Гродно на автобусах поддержать главу государства, поддержать нашу столицу. Мы приняли участие в этом историческом митинге. Поэтому для нас это, может быть, я выражусь, не просто в интернете было посмотреть… Мы видели это вживую, мы слышали слова нашего Президента.

Кирилл Казаков:

А теперь бы это все на кинопленку.

Юрий Алексей:

И сейчас в этом зале люди, которые были. Понимаете, и мы через себя это пропустили. И в данный момент мы как раз работаем над этим. У нас есть ряд, как говорится, предложений. У нас есть свои задумки, сейчас оно в такой канве прорабатывается.

Алена Сырова, СТВ:

То есть белорусский фильм, наш фильм о событиях августа 2020 года ждать?