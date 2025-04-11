Белорус Дмитрий Зарубский поспорит за бронзу ЧЕ по борьбе

Пятый соревновательный день чемпионата Европы по борьбе не принес белорусской команде наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виолетта Ребикова в категории до 53 килограммов в поединке за бронзу встречалась с представительницей Турции Зейнеп Йетгил. Однако в упорном противостоянии уступила 1:2 и остановилась в шаге от пьедестала. За место на подиуме в весе до 57 килограммов спорила и наша Арина Мартынова. Но она не справилась с Соломией Винник из Украины – 3:4.

Кроме того, в борьбу вступили представители греко-римского стиля. Дмитрий Зарубский оспорит бронзу соревнований в супертяжелой весовой категории. Он прошел спортсменов из Греции и Литвы, а в схватке за выход в финальный поединок уступил призеру Олимпийских игр из России Сергею Семенову. Глеб Макаренко, Максим Шедь и Игорь Ярошевич завершили выступление на турнире.