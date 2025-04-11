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Литва планирует расширить санкционный механизм в отношении Беларуси и России

11 апреля 2025 19:50
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Литовские политики, несмотря на кризис, все туже затягивают петлю и оказывают своему народу медвежью услугу. Вильнюс намерен применить национальные экономические санкции против Беларуси и России, в случае если ограничения перестанут действовать на уровне ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва планирует расширить санкционный механизм в отношении Беларуси и России-2

Срок действия ряда европейских санкций истекает уже в конце июля. На этом фоне Евросоюз столкнулся с противодействием со стороны некоторых государств при обсуждении продления ограничений. Как сообщают местные СМИ, Литва готовит механизм расширенного применения санкций, не согласовывая его с Брюсселем. Отмечается, что это будет использоваться как «крайняя мера».

# Международная политика

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