Литва планирует расширить санкционный механизм в отношении Беларуси и России

Литовские политики, несмотря на кризис, все туже затягивают петлю и оказывают своему народу медвежью услугу. Вильнюс намерен применить национальные экономические санкции против Беларуси и России, в случае если ограничения перестанут действовать на уровне ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок действия ряда европейских санкций истекает уже в конце июля. На этом фоне Евросоюз столкнулся с противодействием со стороны некоторых государств при обсуждении продления ограничений. Как сообщают местные СМИ, Литва готовит механизм расширенного применения санкций, не согласовывая его с Брюсселем. Отмечается, что это будет использоваться как «крайняя мера».