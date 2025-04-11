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Ставил дикцию и произношение – по курсам Левитана обучались белорусские дикторы

11 апреля 2025 19:21
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Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

История вклада Юрия Левитана в проекте «Символы Победы» на СТВ.

Ставил дикцию и произношение – по курсам Левитана обучались белорусские дикторы-2

Юрий Борисович бывал и на белорусской земле, и не только в качестве гостя. Известно, что в Могилеве его обучающий курс проходили молодые дикторы новой белорусской областной радиостанции.

Ставил дикцию и произношение – по курсам Левитана обучались белорусские дикторы-4

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Национальной академии наук Беларуси:
В Могилеве тогда создавалось областное радио, и Левитана направили в качестве работающего инструктора. Он работал не только диктором, но и инструктором для молодых дикторов, набранных для работы в Могилеве, ставил им дикцию, ставил им правильное произношение и учил правильно отмерять метраж для того, чтобы сообщение уложилось точно в отмеченное время.

Можно сказать и так, что Могилевское областное радио, а затем и Могилевское областное радиотелевизионное вещание тоже своего рода крестники Левитана.

# Великая Отечественная война # История

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