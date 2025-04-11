Венгрия выстраивает с Беларусью прагматичные и взаимовыгодные отношения

Агрессивный нарратив определенных политиков не отменяет построение дружественных отношений. Так, прагматичный и рациональный вид сотрудничества – это то, над чем Минск и Будапешт работали и будут работать в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии в кулуарах Антальского дипфорума, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, венгерская внешняя политика и внешнеполитическая стратегия основана на уважении, прагматизме и рациональности. Обе стороны продолжают совместно выстраивать отношения, построенные на здравом смысле и сотрудничестве со взаимной выгодой. Как отметил глава МИД, Беларусь и Венгрия кооперируются в области энергетики, в том числе в строительстве атомных электростанций, а также в торговле и спорте.