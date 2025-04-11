Хоккеисты «Юности» обыграли «Витебск» во втором матче финальной серии Кубка Президента

Хоккеисты столичной «Юности» обыграли «Витебск» во втором матче финальной серии Кубка Президента. Встреча прошла на «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе дружины – лидеры регулярного чемпионата. Подопечные Романа Юпатова выступают в решающей стадии впервые в истории. «Юность» – 10-кратный чемпион страны. Стартовая треть осталась безголевой.

Только на 23-й минуте минчане вышли вперед усилиями Павла Куликова. Он же на экваторе второго отрезка оформил дубль. Еще до перерыва Тимофей Маманович упрочил преимущество своей команды. В заключительной 20-минутке Александр Гончаров отыграл одну шайбу и сократил отставание гостей.