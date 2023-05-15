«Вся технология сохранена». Поменялись ли требования на ЦЭ по сравнению с ЦТ?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.

Алена Сырова, СТВ:

А эти репетиционные этапы ЦЭ, которые проходили, – вы тоже из них делали определенные выводы. Что можете сказать, если проанализировать по уровню с прошлым годом? Какие у вас есть выводы?