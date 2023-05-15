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«Вся технология сохранена». Поменялись ли требования на ЦЭ по сравнению с ЦТ?

15 мая 2023 17:50
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.  

Алена Сырова, СТВ:  
А эти репетиционные этапы ЦЭ, которые проходили, – вы тоже из них делали определенные выводы. Что можете сказать, если проанализировать по уровню с прошлым годом? Какие у вас есть выводы?  

«Вся технология сохранена». Поменялись ли требования на ЦЭ по сравнению с ЦТ?-1

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:  
Для нас важно, что количество самых успешных детей или средний результат сохраняются, то есть задания решаемые, чтобы они могли использоваться для проверки знаний абитуриентов. Соответственно, это большая польза для них.  

Алена Сырова:  
Задания сейчас тоже в конвертах приносят, как и на ЦТ?  

Юрий Миксюк:  
Вся технология сохранена, потому что это требования объективности, справедливости и равных условий очень незыблемые и жесткие. Поэтому, создавая комфорт учащимся, мы требуем, чтобы не было ни подсказок, ни телефонов.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Ручка, листик и бутылочка воды на всякий случай.  

Юрий Миксюк:  
Да.  

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# Образование в Беларуси # общество # Алена Сырова # Юрий Миксюк # Кирилл Казаков # Фотофакт

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