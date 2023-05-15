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Может ли абитуриент быть уверен, что его на ЦЭ правильно оценили? Рассказал директор РИКЗ

15 мая 2023 17:10
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.  

Алена Сырова, СТВ:  
Продумали механизм сдачи экзамена?  

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:  
На любой вопрос будет ответ. Я вам гарантирую, потому что автобус сломан, заминировали… Мы с милицией, МЧС…  

Алена Сырова:  
На все продумали ответы. Тут беспокоятся люди по поводу допущенных ошибок в работе. Будет ли проверка комиссии спорных моментов? Всегда потом говорят: а проверка, а перепроверка, хотел то обвести, а обвел это – в общем, вам предстоит большая работа. Готовы ли вы к ней?  

Может ли абитуриент быть уверен, что его на ЦЭ правильно оценили? Рассказал директор РИКЗ-1

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:  
Технология проверки достаточно сложная и комплексная, поэтому там проверяет компьютер, но если он в чем-то сомневается, то дает пометку, а дальше верификаторы, которые не знают, чью работу они проверяют, это обычно студенты. Они смотрят обычно, какая это буква и так далее. Путем многократной верификации все ожидания ошибки уходят. Но нужно понимать, что у нас создана такая система, поскольку была задача, чтобы все было объективно, все были в равных условиях, максимально убрать человеческий фактор, то количество людей, которые готовы проверять, знают, как это правильно должно быть, минимальное. Страна небольшая.

Алена Сырова:  
Сколько человек работает над проверкой?  

Юрий Миксюк:  
Если мы говорим конкретно о том, чтобы проверял профессионал, то нужно предполагать, что каждый из 53 тысяч захочет убедиться в том, что он получил все, что заслужил, или попытаться побороться за большее. Такая система ни в одной стране не предполагает апелляцию. Мы можем проверить по заявлению абитуриента, мы можем, когда возникают очень настойчивые требования.  

Может ли абитуриент быть уверен, что его на ЦЭ правильно оценили? Рассказал директор РИКЗ-4

Кирилл Казаков, СТВ:  
Часто ли за год такие штуки возникают? Сколько раз после ЦТ люди обращаются: я на лучше написал?  

Юрий Миксюк:  
Нельзя сказать, что это совсем массово, но есть обращения с сомнениями. Что касается РТ, там проще, мы можем отработать и предложить ему потом вариант решения. А что касается ЦТ, обычно он вариант этого решения тоже увидит, но несколько позже – в июле мы публикуем эти ответы, и он может убедиться. И у нас не было обращений, что я решал правильно, а вы мне не зачли.  

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# Образование в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Кадлубай # Юрий Миксюк # Кирилл Казаков # Фотофакт

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