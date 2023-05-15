Может ли абитуриент быть уверен, что его на ЦЭ правильно оценили? Рассказал директор РИКЗ

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов. Алена Сырова, СТВ:

Продумали механизм сдачи экзамена? Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

На любой вопрос будет ответ. Я вам гарантирую, потому что автобус сломан, заминировали… Мы с милицией, МЧС… Алена Сырова:

На все продумали ответы. Тут беспокоятся люди по поводу допущенных ошибок в работе. Будет ли проверка комиссии спорных моментов? Всегда потом говорят: а проверка, а перепроверка, хотел то обвести, а обвел это – в общем, вам предстоит большая работа. Готовы ли вы к ней?

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Технология проверки достаточно сложная и комплексная, поэтому там проверяет компьютер, но если он в чем-то сомневается, то дает пометку, а дальше верификаторы, которые не знают, чью работу они проверяют, это обычно студенты. Они смотрят обычно, какая это буква и так далее. Путем многократной верификации все ожидания ошибки уходят. Но нужно понимать, что у нас создана такая система, поскольку была задача, чтобы все было объективно, все были в равных условиях, максимально убрать человеческий фактор, то количество людей, которые готовы проверять, знают, как это правильно должно быть, минимальное. Страна небольшая. Алена Сырова:

Сколько человек работает над проверкой? Юрий Миксюк:

Если мы говорим конкретно о том, чтобы проверял профессионал, то нужно предполагать, что каждый из 53 тысяч захочет убедиться в том, что он получил все, что заслужил, или попытаться побороться за большее. Такая система ни в одной стране не предполагает апелляцию. Мы можем проверить по заявлению абитуриента, мы можем, когда возникают очень настойчивые требования.