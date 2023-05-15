«Задания не кажутся тяжёлыми». Что говорят школьники о первом ЦЭ?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов. Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте из первых уст узнаем. Ксения, вчера важный день был?

Ксения Бурба, выпускница школы № 9 Барановичей:

Да, очень. Кирилл Казаков:

Волновалась? Ксения Бурба:

Да, было очень волнительно, но мы были настроены очень, с боевым духом шли на экзамен. Кирилл Казаков:

Смотри, год назад 100 % вы же спрашивали у своих старшеклассников, каким образом они сдавали экзамен. Ксения Бурба:

Конечно. Кирилл Казаков:

Ваша подготовка началась когда? И чего вы ожидали и чего не произошло? Алена Сырова, СТВ:

Наверное, готовились же тоже, как к ЦТ. Кирилл Казаков:

Да, естественно. Еще и к организации. Мало того, что надо знания получить и потом каким-то образом оставить на бумажке, но еще же и каким-то образом куда-то ехать, что-то сдавать. Немного другая система. Ксения Бурба:

Да, в прошлом году мы спрашивали у выпускников, какие сдавали они экзамены. Они говорили, что было сложнее именно в том плане, что они половину своих усилий отдавали именно школьным экзаменам, а половину усилий на ЦТ. В этом году изменилось, мы с 10-го класса начали готовиться к ЦТ, но в 11-м классе нам сказали, что будет ЦЭ. И примерно задания были одинаковые, похожие очень. И было, если готовишься с самого начала и подготовка достаточно хорошая, задания не кажутся тяжелыми.