«Задания не кажутся тяжёлыми». Что говорят школьники о первом ЦЭ?
Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте из первых уст узнаем. Ксения, вчера важный день был?
Ксения Бурба, выпускница школы № 9 Барановичей:
Да, очень.
Кирилл Казаков:
Волновалась?
Ксения Бурба:
Да, было очень волнительно, но мы были настроены очень, с боевым духом шли на экзамен.
Кирилл Казаков:
Смотри, год назад 100 % вы же спрашивали у своих старшеклассников, каким образом они сдавали экзамен.
Ксения Бурба:
Конечно.
Кирилл Казаков:
Ваша подготовка началась когда? И чего вы ожидали и чего не произошло?
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, готовились же тоже, как к ЦТ.
Кирилл Казаков:
Да, естественно. Еще и к организации. Мало того, что надо знания получить и потом каким-то образом оставить на бумажке, но еще же и каким-то образом куда-то ехать, что-то сдавать. Немного другая система.
Ксения Бурба:
Да, в прошлом году мы спрашивали у выпускников, какие сдавали они экзамены. Они говорили, что было сложнее именно в том плане, что они половину своих усилий отдавали именно школьным экзаменам, а половину усилий на ЦТ. В этом году изменилось, мы с 10-го класса начали готовиться к ЦТ, но в 11-м классе нам сказали, что будет ЦЭ. И примерно задания были одинаковые, похожие очень. И было, если готовишься с самого начала и подготовка достаточно хорошая, задания не кажутся тяжелыми.
Алена Сырова:
Ксения, вот вы из Барановичей, да?
Ксения Бурба:
Да.
Алена Сырова:
А где сдавали свой ЦЭ? Я знаю, что вы выбрали целевое направление, пойдете в медицинский университет. Как в принципе изменился с технической точки зрения процесс вашего поступления?
Ксения Бурба:
Вчера мы сдавали ЦЭ по языкам. Потом, 21-го числа, я сдаю биологию. Это именно школьные экзамены, ЦЭ. От школы идут. И потом, в июне, мы сдаем третий экзамен, если не идем по целевой подготовке, а на общих основаниях конкурса.
Кирилл Казаков:
А большинство из твоего класса уже определились, куда идут? Я почему говорю, потому что, например, еще в прошлом году у многих моих знакомых ребята, когда поступали, родители думали: так, вот она сдаст ЦТ, а после мы подадим документы в разные вузы и будем типа смотреть, куда. И вот меня всегда это убивало, потому что, когда я поступал, я точно знал, что я иду на истфак Могилевского университета, я должен сдать туда определенные экзамены и должен получить там определенные оценки. Вот у тебя сейчас как в школе?
Ксения Бурба:
У меня именно сейчас профиль химбио, ребята все идут в мед, поэтому они целенаправленно уже с 10-го класса начали готовиться к ЦЭ по языку и биологии с химией. Они целенаправленно выбирали эту профессию.
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