Правительства Беларуси и России синхронизируют усилия по развитию туристической сферы

Беларусь и Россия – страны с богатейшей историей, древней культурой и уникальной природой. Все это – огромнейший потенциал для развития туристической сферы, правительства планируют синхронизировать усилия по ее развитию. Об этом сообщил Александр Турчин на встрече с Дмитрием Чернышенко. По итогам 2024 года Беларусь среди стран СНГ стала самым популярным направлением у россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взаимный поток приезжих достиг рекордных 6 миллионов человек. Сегодня перед правительствами двух стран стоит задача увеличить число взаимных поездок и приложить максимум усилий для развития единого туристического пространства Союзного государства. Упор планируют сделать на развитие транспортных сетей, привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, а также унификацию законодательства.
Так, с 1 сентября в России вступают в силу поправки, которые приравнивают поездки в Беларусь к внутреннему туризму. Это нововведение позволит туроператорам снизить затраты, связанные с оформлением финансовых гарантий.
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России:
В прошлом году порядка 670 тысяч взаимных поездок было. Мы понимаем, что эта цифра должна быть больше, и для этого мы будем прилагать все усилия. Но мы видим, что за первый квартал 2025 года более 130 тысяч – это организованные туристы, но рост уже 6 %. И, конечно, правительства наших стран должны приложить сейчас все усилия для того, чтобы реализовать огромный туристический потенциал Союзного государства.
Немаловажную роль в развитии туризма играет транспортная доступность. Последовательно расширяется авиасообщение внутри Союзного государства. За последние несколько лет появился ряд новых маршрутов. Из Беларуси можно полететь в Ульяновск, Минеральные Воды, Архангельск, Самару, Челябинск, Махачкалу, а также из областных аэропортов – в Москву и Петербург.