Правительства Беларуси и России синхронизируют усилия по развитию туристической сферы

Беларусь и Россия – страны с богатейшей историей, древней культурой и уникальной природой. Все это – огромнейший потенциал для развития туристической сферы, правительства планируют синхронизировать усилия по ее развитию. Об этом сообщил Александр Турчин на встрече с Дмитрием Чернышенко. По итогам 2024 года Беларусь среди стран СНГ стала самым популярным направлением у россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взаимный поток приезжих достиг рекордных 6 миллионов человек. Сегодня перед правительствами двух стран стоит задача увеличить число взаимных поездок и приложить максимум усилий для развития единого туристического пространства Союзного государства. Упор планируют сделать на развитие транспортных сетей, привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, а также унификацию законодательства. Так, с 1 сентября в России вступают в силу поправки, которые приравнивают поездки в Беларусь к внутреннему туризму. Это нововведение позволит туроператорам снизить затраты, связанные с оформлением финансовых гарантий.