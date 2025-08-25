Беларусь предложила Вологодской области наладить совместное производство лифтов

Прямые связи Беларуси с регионами России всегда были одним из приоритетов двустороннего сотрудничества и основой его торгово-экономической составляющей. От АПК и водоснабжения до создания совместных производств – о сферах интересов Беларуси и Вологодской области говорили сегодня в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Каранкевич и губернатор российского региона подробно проанализировали каждое потенциально перспективное направление. Со своей стороны мы готовы наращивать поставки продовольствия и строительной продукции, отметил заместитель премьер-министра. К слову, здесь потенциал не ограничивается торговлей – наши специалисты могут предложить свой опыт в проектировании и возведении объектов различного назначения. Еще одно предложение партнерам – наладить совместное производство лифтов в Вологодской области.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Предлагаем подробно рассмотреть все имеющиеся перспективные возможности сотрудничества Вологодской области с «Невский Лифт» и «Могилевлифтмаш» по поставкам лифтового оборудования в регион, включая создание совместного предприятия в вашей области. Пользуясь случаем, хочу пригласить делегацию Вологодской области принять участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая впервые будет проводиться в Минске в конце сентября – начале октября 2025 года. Уверен, что эти мероприятия также придадут дополнительный импульс развития белорусско-российского торгово-экономического взаимодействия и в сфере промышленности.

Что касается промышленного комплекса, здесь нам также есть что предложить партнерам. Белорусские предприятия могут помочь с обновлением парка сельскохозяйственной и пассажирской техники.