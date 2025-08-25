О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Леонид Якубович, популярный телеведущий и народный артист России!
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Баранина, свинина, куриная грудка.
Леонид Якубович, народный артист России:
И что вы от меня хотите?
Леонид Якубович:
Если за плечами у тебя есть Родина, ты счастливый человек.
Александр Осенко:
А в детстве вы бывали в Беларуси?
Леонид Якубович:
Никогда. О чем, кстати, жалею невероятно.
Леонид Якубович:
Дай еще кусочек хлеба. А есть вода?
Александр Осенко:
Что надо?
Леонид Якубович:
Ложку. А где у нас соль?
Леонид Якубович:
Перейдем-ка мы на ты.
Александр Осенко:
Александр.
Леонид Якубович:
Аркадьич.
Александр Осенко:
Аркадьич, все готово!
Леонид Якубович:
А что вы стоите, друг мой? Вы тут стойте и лепите.
Александр Осенко:
Откуда эта страсть у вас?
Леонид Якубович:
Человек должен хотя бы иногда отрываться от земли.
Александр Осенко:
Вы ведете самую популярную программу на телевидении.
Леонид Якубович:
Если тебе будет нравиться то, что делаешь, ты никогда не будешь работать.
Леонид Якубович:
Тарелки давайте, что вы стоите здесь все? Ребят, бросайте камеры на секундочку. Ну что вы, в самом деле? Брось камеру, иди сюда!
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 31 августа, на РТР-Беларусь в 10:15.