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О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»

25 августа 2025 13:37
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Леонид Якубович, популярный телеведущий и народный артист России!

О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Баранина, свинина, куриная грудка. 

Леонид Якубович, народный артист России: 
И что вы от меня хотите? 

Леонид Якубович:
Если за плечами у тебя есть Родина, ты счастливый человек. 

О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
А в детстве вы бывали в Беларуси? 

Леонид Якубович:
Никогда. О чем, кстати, жалею невероятно. 

Леонид Якубович:
Дай еще кусочек хлеба. А есть вода? 

Александр Осенко:
Что надо? 

Леонид Якубович:
Ложку. А где у нас соль? 

О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Леонид Якубович:
Перейдем-ка мы на ты. 

Александр Осенко:
Александр.

Леонид Якубович:
Аркадьич. 

Александр Осенко:
Аркадьич, все готово! 

Леонид Якубович:
А что вы стоите, друг мой? Вы тут стойте и лепите. 

Александр Осенко:
Откуда эта страсть у вас? 

О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Леонид Якубович:
Человек должен хотя бы иногда отрываться от земли. 

Александр Осенко:
Вы ведете самую популярную программу на телевидении. 

Леонид Якубович:
Если тебе будет нравиться то, что делаешь, ты никогда не будешь работать.

Леонид Якубович:
Тарелки давайте, что вы стоите здесь все? Ребят, бросайте камеры на секундочку. Ну что вы, в самом деле? Брось камеру, иди сюда!

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 31 августа, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Леонид Якубович # Александр Осенко

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