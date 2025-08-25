О Родине и «Поле чудес» – Леонид Якубович в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Леонид Якубович, популярный телеведущий и народный артист России!

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Баранина, свинина, куриная грудка. Леонид Якубович, народный артист России:

И что вы от меня хотите? Леонид Якубович:

Если за плечами у тебя есть Родина, ты счастливый человек.

Александр Осенко:

А в детстве вы бывали в Беларуси? Леонид Якубович:

Никогда. О чем, кстати, жалею невероятно. Леонид Якубович:

Дай еще кусочек хлеба. А есть вода? Александр Осенко:

Что надо? Леонид Якубович:

Ложку. А где у нас соль?

Леонид Якубович:

Перейдем-ка мы на ты. Александр Осенко:

Александр. Леонид Якубович:

Аркадьич. Александр Осенко:

Аркадьич, все готово! Леонид Якубович:

А что вы стоите, друг мой? Вы тут стойте и лепите. Александр Осенко:

Откуда эта страсть у вас?