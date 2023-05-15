Устный экзамен в ЦЭ. Насколько объективной будет оценка педагогов?

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу « По существу » прошло обсуждение образовательных процессов.

Алена Сырова, СТВ : Мы возвращаемся к тому самому устному экзамену, чтобы преподаватели могли взглянуть в глаза абитуриенту, по крайней мере, понять, что он не просто технически может расставлять галки, он способен мыслить. Потому что для человека, который пытается, претендует иметь высшее образование, думать – важнейшее качество. Но существует такое мнение, что этот шаг несет в себе определенные угрозы и вызовы – субъективная оценка каждого ребенка. На протяжении десятилетий мы успешно справлялись с коррупцией, и тут нам стали говорить, что сейчас мы станем ее порождать. Насколько это обосновано и насколько объективно можно будет оценивать ребят?

Андрей Король, ректор БГУ:

В вашем вопросе есть несколько вопросов, по крайней мере, составных частей моего ответа. Во-первых, объективизация знаний сохраняется при нынешнем формате более расширенном, продвинутом по сравнению с классической формой ЦТ, которая, к сожалению, устаревает. Она не может отвечать более гибким реалиям современного мира и запросам работодателей, вне зависимости от того, какую ступень заканчивает ученик. Во-вторых, что плохого и в субъективной форме оценивания, если она позволяет отобрать наиболее мотивированных ребят? Я могу сказать не только как руководитель, как ученый и педагог, это замечательная вещь. При условии, конечно, что будут перекрыты и сведены к минимуму какие-либо коррупционные проявления.

Алена Сырова:

Я думаю, министерство учитывало при подготовке все эти риски?