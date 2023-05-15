Лукашенко: наши войска находятся в повышенной боевой готовности. Факторы настораживающие!
Новости Беларуси. Обстановка вокруг Беларуси некритическая, но есть настораживающие факторы. Об этом 15 мая заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопреки всем абсурдным слухам и распространяющимся фейкам, главнокомандующий в строю и, безусловно, в курсе складывающейся обстановки внутри страны и за ее пределами. Что касается ситуации вдоль границ, то она вынуждает быть начеку каждую минуту. Польша проводит крупные военные учения «Анаконда-23», в Брянской области на днях сбиты четыре воздушных судна: вертолеты и истребители.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие. Повышенная боевая готовность, о которой я говорил, – войска уже находятся в течение четырех суток или трех...
– В субботу после инцидентов перевели в степень готовности номер один. И вот уже третьи сутки.
– Ну вот, трое суток после событий рядом с нами, я имею в виду Брянскую область, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности – наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе.
Понятно, что 90 % этого доклада остались за кадром. Некоторыми подробностями разговора с журналистами поделился командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Андрей Лукьянович рассказал, что ввиду последних событий, происходящих у наших границ, дежурные силы несут дежурство в усиленном режиме.
Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1 000 человек в нашем виде Вооруженных Сил. Дежурные силы после инцидентов в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это были зенитные ракетные войска, радиотехнические и авиация.
Кроме того, Андрей Лукьянович рассказал о том, что сегодня главнокомандующий заслушал доклад о силах и средствах, привлекаемых к несению боевого дежурства. Каждый месяц проводятся проверки сил ПВО. Крайняя из них была 11 мая. Результаты показали: военные успешно справляются с поставленными задачами.