Лукашенко: наши войска находятся в повышенной боевой готовности. Факторы настораживающие!

Вопреки всем абсурдным слухам и распространяющимся фейкам, главнокомандующий в строю и, безусловно, в курсе складывающейся обстановки внутри страны и за ее пределами. Что касается ситуации вдоль границ, то она вынуждает быть начеку каждую минуту. Польша проводит крупные военные учения «Анаконда-23», в Брянской области на днях сбиты четыре воздушных судна: вертолеты и истребители.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие. Повышенная боевая готовность, о которой я говорил, – войска уже находятся в течение четырех суток или трех...

– В субботу после инцидентов перевели в степень готовности номер один. И вот уже третьи сутки.

– Ну вот, трое суток после событий рядом с нами, я имею в виду Брянскую область, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности – наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе.

Понятно, что 90 % этого доклада остались за кадром. Некоторыми подробностями разговора с журналистами поделился командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Андрей Лукьянович рассказал, что ввиду последних событий, происходящих у наших границ, дежурные силы несут дежурство в усиленном режиме.