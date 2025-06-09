Новости по тегу #Юрий Миксюк

Кто они, выпускники, которые подготовились к экзаменам на все 100? И есть ли еще шанс дополнить статистику лидеров?
Следующее централизованное тестирование пройдет 5 июня. Абитуриенты будут сдавать обществоведение, химию, физику и историю Беларуси. Справедливость и прозрачность вступительной кампании – главное требование Президента.
Как отмечают организаторы, результаты тестирования не должны стать для будущих абитуриентов неожиданностью: задания полностью соответствуют школьной программе.
В Беларуси продолжается вступительная кампания.
В нынешнем году на ЦТ зарегистрировано более 60,5 тысячи абитуриентов, это почти на 6 тысяч больше, чем в 2024-м. Все они – потенциальные студенты вузов.
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