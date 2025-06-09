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Новости по тегу #Юрий Миксюк

Сколько выпускников набрали 100 баллов? Итоги централизованных экзаменов известны в Беларуси
09 июня 2025 18:59

Сколько выпускников набрали 100 баллов? Итоги централизованных экзаменов известны в Беларуси

В топе – иняз, математика и биология. Более 32 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму предмету на выбор
02 июня 2025 18:54

В топе – иняз, математика и биология. Более 32 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по второму предмету на выбор

Абитуриенты 2 июня сдают ЦТ по второму профильному предмету
02 июня 2025 06:15

Абитуриенты 2 июня сдают ЦТ по второму профильному предмету

«Я тебя знаю – мы с тобой дружим». Как сводили на нет коррупцию в высшей школе: от ЦТ до ЦЭ
31 мая 2025 16:35

«Я тебя знаю – мы с тобой дружим». Как сводили на нет коррупцию в высшей школе: от ЦТ до ЦЭ

Уменьшенный стресс и положительная обратная связь – в Беларуси продолжается вступительная кампания
31 мая 2025 10:34

Уменьшенный стресс и положительная обратная связь – в Беларуси продолжается вступительная кампания

Это будущее нашей эстрады! Как проходят творческие испытания для абитуриентов в вузах?
19 июля 2024 17:58

Это будущее нашей эстрады! Как проходят творческие испытания для абитуриентов в вузах?

Вступительная кампания – 2024 в Беларуси проводится с учётом ряда новаций – каких?
17 апреля 2024 17:00

Вступительная кампания – 2024 в Беларуси проводится с учётом ряда новаций – каких?

Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ
29 февраля 2024 18:35

Какие предметы самые популярные и где набрали больше баллов – РИКЗ подвёл итоги РЦЭ

Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января
24 января 2024 11:06

Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января

В Беларуси подсчитали 100-балльников по первому ЦЭ. Об итогах экзамена рассказал директор РИКЗ
29 мая 2023 13:39

В Беларуси подсчитали 100-балльников по первому ЦЭ. Об итогах экзамена рассказал директор РИКЗ

Когда выпускники узнают оценки за ЦЭ?
15 мая 2023 18:10

Когда выпускники узнают оценки за ЦЭ?

«Вся технология сохранена». Поменялись ли требования на ЦЭ по сравнению с ЦТ?
15 мая 2023 17:50

«Вся технология сохранена». Поменялись ли требования на ЦЭ по сравнению с ЦТ?