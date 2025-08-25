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Беларусь и Вологодская область намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов к 2030-му

25 августа 2025 13:47
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Беларусь намерена расширять сотрудничество с Вологодской областью России. 25 августа Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Вологодская область рассматривают возможность создания совместных производств.

Беларусь и Вологодская область намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов к 2030-му-2

В ближайшие пять лет стороны намерены нарастить товарооборот до миллиарда долларов. Такими итогами переговоров с журналистами поделился Георгий Филимонов. Цель вполне достижима с учетом того, что Беларусь сейчас занимает первое место во внешнеторговом обороте Вологодской области, ее доля составляет порядка 20 %.

Беларусь и Вологодская область намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов к 2030-му-4

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области России:
Что касается проектов, которые мы сегодня на встрече обсуждали. Это в первую очередь возможность строительства мультимодального многобрендового сервисного центра на территории Вологодской области, который бы обслуживал всю технику белорусского производства. Официальный аккредитованный сервисный центр не только МАЗа, но и МТЗ, и «АМКОДОРа», и других предприятий. Почему? Потому что по состоянию на сегодня в Вологодской области эксплуатируются более 6 тысяч единиц белорусской техники.

И второй крупный экономический сегмент – это наше предложение по разворачиванию совместного производства белорусской техники на территории Вологодской области. Сначала это может быть сборка, затем производство запчастей с локализацией до 70 % и с последующим выходом на производство полной компонентной базы для того, чтобы белорусскую специальную технику компании «ПОЖСНАБ» можно было производить на территории Вологодской области.

В прошлом году Вологодская область приобрела 17 единиц пожарных автоцистерн производства компании «ПОЖСНАБ». Мы действительно ценим качество этого белорусского производителя, оно соответствует современным требованиям.

Перспективными областями сотрудничества также являются продовольственная, строительная и гуманитарная сферы. Также среди возможных направлений для взаимодействия Георгий Филимонов назвал туристическую отрасль.

# Союзное государство # Международное сотрудничество

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