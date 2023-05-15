Как ЦЭ повлияло на родителей? Рассказал папа выпускницы

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов. Алена Сырова, СТВ:

Александр, тут затронули тему родителей о том, что, мне кажется, больше, чем сами абитуриенты, сами выпускники… Как раз таки родители – эти варианты «подстраховаться». Я когда поступала, я помню не столько даже этих бедных студентов будущих, сколько очереди из родителей, которые стоят, мониторят вступительные баллы. «А, может, туда перенесем, а, может, сюда». Мне кажется, возле этих зданий вузов могли поседеть просто. Чуть не в полуобморочном состоянии были. Кирилл Казаков, СТВ:

Можно было пол-Минска оббегать с одного вуза в другой, чтобы документы передать.

Александр Юрастов, папа выпускницы гимназии № 192 Минска:

Помните, бегали еще. Кирилл Казаков:

Да. Я про что и говорю. Алена Сырова:

Сейчас родителям стало спокойнее или, знаете, меньше вариантов, что ли? Александр Юрастов:

Вариантов, может быть, и меньше стало. Но сейчас родители спокойнее, что твой ребенок поступает в определенный вуз. Мы не будем бегать, мы не будем никуда… Мы знаем, что мы ехали целенаправленно. «Задания не кажутся тяжёлыми». Что говорят школьники о первом ЦЭ? Кирилл Казаков:

Знаешь, утром еще хотел быть медиком, а вернулся из академии военной, например. Вот такое вот. Александр Юрастов:

Если не поступит – есть уверенность в ребенке, в котором мы уверены. Я надеюсь, что она должна поступить без всяких вопросов. Кирилл Казаков:

А вопрос такой, как родителю. Изменилось ли количество репетиторов в 11-м классе или нет? Ну, вот, мы же все это делаем для чего? Мы программу целую посвятили тому, чтобы понять. У нас хорошие школы, вопросов никаких не имею. Но, знаете, у меня ребенку в следующем году в 9-й класс, и я уже думаю: надо, наверное, репетитора нанять. Мы вроде все делаем для этого. Но вот у вас репетиторы были? Александр Юрастов:

Да.