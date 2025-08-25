В Мядельском районе бьют рекорды: урожайность – 55 центнеров с гектара

Аграрии Минской области намолотили свыше 2 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Это самый большой каравай в стране. Урожайность выше, чем в 2024 году, и составляет 48 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области намолочено свыше 2 миллиона тонн зерна и рапса – это рекорд страны. Урожайность достигла 48 центнеров с гектара, превысив показатели 2024 года. Так, в Мядельском районе урожайность ржи составляет порядка 55 центнеров с гектара.

Сегодня труд хлебороба – на вес золота. В помощь – высокотехнологичные машины, которые позволяют ускориться и улучшить качественные показатели. Ежедневно на поля выходят 12 современных комбайнов.

Ольга Пасечник, корреспондент:

Автопилот, климат-контроль и продуманное управление в кабине позволяют механизатору работать с комфортом, меньше уставать и выполнять больший объем работ.

После уборки урожая начинается не менее важный этап – обработка зерна. В районе три зерносушильных комплекса. Самый мощный работает на газу. Он может доводить до нужной кондиции от 400 тонн зерна в сутки.

Параллельно с уборочной аграрии готовят поля к севу озимых. Делают ставку на проверенный сорт белорусской селекции пшеницы. «Амелия» занимает основные площади хозяйства – 80 % полей.

Андрей Давыденко, директор сельскохозяйственного филиала «Минскоблагросервиса»:

Завершается сев озимого рапса на площади 1 000 гектар. На данный момент 1 000 гектар у нас посеяно. План выполнен. В течение ближайших пары дней мы приступаем к севу озимых зерновых. Общий план сева озимых зерновых составляет порядка 3 000 гектар.