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Приведёт ли упрощение экзаменов к клиповости мышления? Обсудили с ректором БГУ

15 мая 2023 17:14
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Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» прошло обсуждение образовательных процессов.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Скажите, БГУ не пугает, я уже начал говорить, субъективное мнение, но мне кажется, что система упрощения экзаменов или объединения экзаменов исходит из того, что самостоятельное образование для наших детей уровня клипового мышления снижает нашу подготовку. Вы не боитесь того, что не будет отдельных экзаменов БГУ, будут отдельные экзамены в школах, которые с БГУ совмещены? Либо же в БГУ будет все равно какая-то другая система, потому что БГУ – главный и самый важный вуз страны?  

Приведёт ли упрощение экзаменов к клиповости мышления? Обсудили с ректором БГУ-1

Андрей Король, ректор БГУ:  
Как раз таки централизованный экзамен – первый шаг очень серьезный в направлении к неклиповости мышления, потому что наряду с формализованной статичной частью, где проверяются знания, где можно выбрать из реестра нужный ответ, все-таки присутствует и вторая часть – более подвижная, позволяет продемонстрировать абитуриенту свои прежде всего аналитические способности, прогностические, и, по крайней мере, можно где-то не знать матчасть, но показать, как ты думаешь и к какому результату приходишь.  

Алена Сырова:  
Это вы об устной части?  

Приведёт ли упрощение экзаменов к клиповости мышления? Обсудили с ректором БГУ-4

Андрей Король:  
Совершенно верно, о второй части. Поэтому я это расцениваю как очень позитивный шаг к тому нестандарту, который крайне необходим во всеускоряющемся мире.  

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Андрей Король # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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