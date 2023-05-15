Приведёт ли упрощение экзаменов к клиповости мышления? Обсудили с ректором БГУ

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» прошло обсуждение образовательных процессов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, БГУ не пугает, я уже начал говорить, субъективное мнение, но мне кажется, что система упрощения экзаменов или объединения экзаменов исходит из того, что самостоятельное образование для наших детей уровня клипового мышления снижает нашу подготовку. Вы не боитесь того, что не будет отдельных экзаменов БГУ, будут отдельные экзамены в школах, которые с БГУ совмещены? Либо же в БГУ будет все равно какая-то другая система, потому что БГУ – главный и самый важный вуз страны?