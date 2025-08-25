Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании – Guardian

От американского политконсультанта Пола Манафорта, руководившего избирательной кампанией Дональда Трампа в 2016 году, поступило предложение послу Украины в Британии Валерию Залужному воспользоваться его услугами, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Издание сообщает, что Залужный отказался. В материале отмечается отсутствие со стороны Залужного публичных заявлений о его политических амбициях. В то же время в посольство Украины в Лондоне чаще начали приходить украинские депутаты, общественные деятели и предприниматели, что, как подчеркивает газета, может указывать на подготовку к участию в будущих выборах.

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