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Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании – Guardian

25 августа 2025 14:42
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Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании – Guardian-0

От американского политконсультанта Пола Манафорта, руководившего избирательной кампанией Дональда Трампа в 2016 году, поступило предложение послу Украины в Британии Валерию Залужному воспользоваться его услугами, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Издание сообщает, что Залужный отказался. В материале отмечается отсутствие со стороны Залужного публичных заявлений о его политических амбициях. В то же время в посольство Украины в Лондоне чаще начали приходить украинские депутаты, общественные деятели и предприниматели, что, как подчеркивает газета, может указывать на подготовку к участию в будущих выборах.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Валерий Залужный

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