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Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому за «оставление» Донбасса

25 августа 2025 14:06
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Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому за «оставление» Донбасса-0

Вывод войск с территории Донбасса Владимиром Зеленским может означать для него смерть в политическом и реальном смыслах. Такой посыл был озвучен бывшим главарем одесской ячейки националистической организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ террористическая организация) Сергеем Стерненко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Times.

В материале упоминается, что взгляды Стерненко интересны молодому поколению украинских военнослужащих и гражданского населения.

Как указывал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, преградой к заключению мира на территории Украины выступает кроме Зеленского также режим, который он создал. Он подчеркнул, что вести разговор о мире Зеленскому в данный момент не позволяют «политические элиты» и банды неонацистов, которые у украинского лидера вызывают больший страх, чем президент США Дональд Трамп.

Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Международная политика # Дональд Трамп

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