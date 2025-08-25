В Брестской области приступили к уборке кукурузы на силос
В трех районах Брестской области уже приступили к уборке кукурузы на силос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Регион сильнее остальных в стране пострадал от майских заморозков и погибшие участки культур пересевали именно кукурузой. Заготавливают культуру на силос в Малоритском, Каменецком и Брестском районах. В самом южном хозяйстве региона «Дубравушка-Агро» под «царицу полей» отвели свыше 2 тысяч гектаров.
Оксана Лошкевич, начальник отдела производства продукции растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Перед аграриями области стоит задача убрать ее на площади 213 тысяч гектаров, что практически на 20 тысяч больше прошлого года. Сегодня завершается сев озимого рапса. Следом организации области приступят к севу озимых зерновых культур. Озимый клин в текущем году составляет 250 тысяч гектаров.
Белорусские аграрии работают с отечественными и зарубежными гибридами кукурузы. Зерно и кукурузный силос используют для питательного и сбалансированного рациона буренок. От качества кормов зависит объем производства молока. Аграрии Брестчины ежегодно стараются обеспечить полуторагодовой запас в силосных траншеях.