В Брестской области приступили к уборке кукурузы на силос

В трех районах Брестской области уже приступили к уборке кукурузы на силос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион сильнее остальных в стране пострадал от майских заморозков и погибшие участки культур пересевали именно кукурузой. Заготавливают культуру на силос в Малоритском, Каменецком и Брестском районах. В самом южном хозяйстве региона «Дубравушка-Агро» под «царицу полей» отвели свыше 2 тысяч гектаров.