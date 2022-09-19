«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ
Получить новые знания и перенять опыт. Такая возможность выпала студентам Кубанского государственного аграрного университета. Ребята прибыли в Беларусь на десять дней, чтобы пройти стажировку в главном вузе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе полезные лекции от лучших преподавателей, а также знакомство с культурным наследием.
Расширение сотрудничества с зарубежными вузами – одна из главных задач БГУ. В ближайших планах подписание соглашений о сотрудничестве с Московским государственным университетом и Высшей школой экономики. Наши студенты смогут получать знания в России, которые в последующем применят на благо нашего государства.
Егор Подоляк, заместитель начальника управления по воспитательной работе с молодежью БГУ:
Очень важная и актуальная задача стоит перед нами – это реализация студенческого молодежного сотрудничества. Именно поэтому сегодня Белгосуниверситет в своих стенах принимает Кубанский аграрный государственный университет. Мы сегодня должны понять, насколько студенты понимают роль и важность студенческого научного общества в рамках развития всего университета. Также в рамках развития и реализации совместных программ как Российской Федерации, так и Республики Беларусь.
Российских студентов впечатлил не только высокий уровень образования, но и культурное наследие. Гости уже посетили Национальную библиотеку, Несвижский замок и белорусско-китайский медиацентр, работающий в БГУ.
Виолетта Бушуева, студентка третьего курса Кубанского аграрного государственного университета:
Белорусская столица, Минск – это очень чудесный город. Я считаю, что это замечательный город для жизни. Тут замечательные люди, очень приветливые. Которые готовы тебе помочь в любой ситуации, рассказать, показать. Очень красивый город. Безумно красивый. По нему просто приятно гулять, находиться, наслаждаться городом.
Университеты России на белорусское гостеприимство отвечают взаимностью. Наши студенты уже получили приглашение пройти стажировку в Тульском и Кубанском университетах.