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«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ

19 сентября 2022 16:01
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Получить новые знания и перенять опыт. Такая возможность выпала студентам Кубанского государственного аграрного университета. Ребята прибыли в Беларусь на десять дней, чтобы пройти стажировку в главном вузе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе полезные лекции от лучших преподавателей, а также знакомство с культурным наследием.

«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ-1

Расширение сотрудничества с зарубежными вузами – одна из главных задач БГУ. В ближайших планах подписание соглашений о сотрудничестве с Московским государственным университетом и Высшей школой экономики. Наши студенты смогут получать знания в России, которые в последующем применят на благо нашего государства.

«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ-4

Егор Подоляк, заместитель начальника управления по воспитательной работе с молодежью БГУ:
Очень важная и актуальная задача стоит перед нами – это реализация студенческого молодежного сотрудничества. Именно поэтому сегодня Белгосуниверситет в своих стенах принимает Кубанский аграрный государственный университет. Мы сегодня должны понять, насколько студенты понимают роль и важность студенческого научного общества в рамках развития всего университета. Также в рамках развития и реализации совместных программ как Российской Федерации, так и Республики Беларусь.

Российских студентов впечатлил не только высокий уровень образования, но и культурное наследие. Гости уже посетили Национальную библиотеку, Несвижский замок и белорусско-китайский медиацентр, работающий в БГУ.

«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ-7

Виолетта Бушуева, студентка третьего курса Кубанского аграрного государственного университета:
Белорусская столица, Минск – это очень чудесный город. Я считаю, что это замечательный город для жизни. Тут замечательные люди, очень приветливые. Которые готовы тебе помочь в любой ситуации, рассказать, показать. Очень красивый город. Безумно красивый. По нему просто приятно гулять, находиться, наслаждаться городом.

«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ-10

Университеты России на белорусское гостеприимство отвечают взаимностью. Наши студенты уже получили приглашение пройти стажировку в Тульском и Кубанском университетах.

# Беларусь-Россия # общество # Егор Подоляк # Виолетта Бушуева # Фотофакт

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