«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ

Получить новые знания и перенять опыт. Такая возможность выпала студентам Кубанского государственного аграрного университета. Ребята прибыли в Беларусь на десять дней, чтобы пройти стажировку в главном вузе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе полезные лекции от лучших преподавателей, а также знакомство с культурным наследием.

Расширение сотрудничества с зарубежными вузами – одна из главных задач БГУ. В ближайших планах подписание соглашений о сотрудничестве с Московским государственным университетом и Высшей школой экономики. Наши студенты смогут получать знания в России, которые в последующем применят на благо нашего государства.

Егор Подоляк, заместитель начальника управления по воспитательной работе с молодежью БГУ:

Очень важная и актуальная задача стоит перед нами – это реализация студенческого молодежного сотрудничества. Именно поэтому сегодня Белгосуниверситет в своих стенах принимает Кубанский аграрный государственный университет. Мы сегодня должны понять, насколько студенты понимают роль и важность студенческого научного общества в рамках развития всего университета. Также в рамках развития и реализации совместных программ как Российской Федерации, так и Республики Беларусь.

Российских студентов впечатлил не только высокий уровень образования, но и культурное наследие. Гости уже посетили Национальную библиотеку, Несвижский замок и белорусско-китайский медиацентр, работающий в БГУ.