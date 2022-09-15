«Встреча старых друзей всегда тёплая». Си Цзиньпин о первом очном разговоре с Лукашенко со времён пандемии
На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. Об этом заявил Александр Лукашенко в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта страна принимает саммит шанхайского партнерства.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Это уже третья двусторонка нашего Президента в первый день саммита. И если в Пакистане нас узнают – присматриваются. То в Китае – знают. У Пекина всегда была своя позиция, и взгляд из Поднебесной острожный. На саммит Си Цзиньпин приехал даже со своими масками. И нашего главу государства по просьбе Александра Лукашенко угостил. Поэтому лидер Беларуси в маске с флагом Китая. Кстати, попросил с собой еще несколько в Минск. Но при всей китайской осмотрительности и даже сдержанности лидер Китая не жаден на заявления по отношению к Минску.
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Уважаемый Президент Лукашенко, мой хороший друг. Очень рад встрече с вами. Это наша первая очная встреча с начала пандемии. Встреча старых друзей всегда теплая. За 30 лет дипломатических отношений Китая и Беларуси наши двусторонние отношения непрерывно повышаются. Совместно с господином Президентом достигнутые договоренности эффективно реализуются, всестороннее сотрудничество двух стран отличается прочностью и устойчивостью. По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень. Я готов и далее совместно с белорусским лидером прилагать усилия для реализации взаимной политической поддержки, активизации всего комплекса китайско-белорусского сотрудничества на благо народов наших стран. Благодарю за особое внимание к китайско-белорусским отношениям.
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