«Встреча старых друзей всегда тёплая». Си Цзиньпин о первом очном разговоре с Лукашенко со времён пандемии

На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. Об этом заявил Александр Лукашенко в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта страна принимает саммит шанхайского партнерства.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это уже третья двусторонка нашего Президента в первый день саммита. И если в Пакистане нас узнают – присматриваются. То в Китае – знают. У Пекина всегда была своя позиция, и взгляд из Поднебесной острожный. На саммит Си Цзиньпин приехал даже со своими масками. И нашего главу государства по просьбе Александра Лукашенко угостил. Поэтому лидер Беларуси в маске с флагом Китая. Кстати, попросил с собой еще несколько в Минск. Но при всей китайской осмотрительности и даже сдержанности лидер Китая не жаден на заявления по отношению к Минску.